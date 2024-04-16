بسبب تمرده.. بريمن يوقف نابي كيتا حتى نهاية الموسم

أوقف نادي فيردر بريمن الألماني، لاعب الوسط نابي كيتا حتى نهاية الموسم مع تغريمه ماليا، اليوم الثلاثاء؛ بعد رفضه السفر مع الفريق لمواجهة باير ليفركوزن في الدوري بعدما علم بعدم مشاركته في التشكيلة الأساسية.

وقال بريمن، الذي خسر 5-صفر أمام ليفركوزن، يوم الأحد، إن كيتا، البالغ 29 عاما، لن يتدرب مع الفريق أو يحضر في غرفة الملابس.