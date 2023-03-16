الكرة السورية بعد كارثةِ الزلزال: استئنافُ الدوري.. واختبارٌ عربي (فيديو)
بعد مرور 40 يومًا على كارثة الزلزال المدمر، الذي ضرب محافظات سورية عدة، تعود عجلة الرياضة السورية للدوران مجددًا بشكل تدريجي، لاستئناف جميع الأنشطة والألعاب الجماعية والفردية، سيما مع تحديد موعد انطلاقة مرحلة الإياب من الدوري السوري لكرة القدم مطلع الشهر المقبل، مع مشاركة حامل اللقب نادي تشرين في مسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية.
"إرم نيوز" التقت عددًا مع لاعبي المنتخب السوري ونادي تشرين المنحدر من محافظة اللاذقية المنكوبة بفعل زلزال شباط الماضي، حيث استأنف اللاعبون تدريباتهم رغم الضرر الكبير الذي لحق بمنازلهم وعائلاتهم وممتلكاتهم.
مدرب نادي تشرين محمد عقيل أكد أن "وقع الزلزال المدمر كان كبيرًا على جميع مناحي الحياة في اللاذقية ورياضتها وأنديتها، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف الجميع للنهوض مجددًا وتمثيل سوريا، أفضل تمثيل في مواجهة المريخ السوداني بالبطولة العربية، مع انتظار الدعم الكبير لهذا الاستحقاق، من اتحاد كرة القدم، في رحلة تشرين العربية، ودعم الجماهير في رحلة الدفاع عن لقب الدوري".
لاعب المنتخب السوري مؤيد الخولي، قال "إن ما جرى يؤثر بشكل كبير على الأندية واللاعبين، ويحمل أعباء كبيرة بالمليارات، وبالنسبة للتحضيرات نحاول التعويض والعودة إلى الأجواء، خصوصًا مع الأداء المتميز في آخر مبارتين في الدوري، لندخل بتحضير جيد للإياب، والمشاركات الخارجية تعتبر مهمة بالنسبة لنا، والنجاحات الخارجية تنعكس على اللاعب بشكل أساس"
أما اللاعب نصوح نكدلي فقد تحدث عن "تخبطات في الفريق ببداية الدوري، لكن نجحنا بإعادة الروح مع نهاية الذهاب، ولا شك أن الزلزال أثر على كل الفرق والأندية لكن التأثير كان مضاعفًا على ناديي تشرين وحطين في اللاذقية، بسبب توقف التمرينات، وكانت تحضيراتنا مختلفة تمامًا وسنكون منافسين على بطولة الدوري، أما بالنسبة لمشاركتنا في البطولة العربية فقرعتنا ليست سهلة، لكن مشاركة الأندية السورية في البطولة العربية سابقًا، كانت جيدة جدًّا وتم تحقيق نتئج إيجابية".
حارس مرمى المنتخب السوري ونادي تشرين، أشار إلى تراجع المستوى الفني والبدني بسبب كارثة الزلزال، وخلال الأيام المقبلة سنحاول العودة إلى وضعنا الطبيعي، قبل 20 يومًا من لقاء المريخ السوداني في الرياض، خصوصًا أننا سنمثل سوريا، وبالتشكيلة الموجودة حاليًّا سنحاول تحقيق المطلوب، عبر التدريبات المكثفة وتنفيذ تعليمات الكادر الفني والإداري.