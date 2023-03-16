الكرة السورية بعد كارثةِ الزلزال: استئنافُ الدوري.. واختبارٌ عربي (فيديو)

بعد مرور 40 يومًا على كارثة الزلزال المدمر، الذي ضرب محافظات سورية عدة، تعود عجلة الرياضة السورية للدوران مجددًا بشكل تدريجي، لاستئناف جميع الأنشطة والألعاب الجماعية والفردية، سيما مع تحديد موعد انطلاقة مرحلة الإياب من الدوري السوري لكرة القدم مطلع الشهر المقبل، مع مشاركة حامل اللقب نادي تشرين في مسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

"إرم نيوز" التقت عددًا مع لاعبي المنتخب السوري ونادي تشرين المنحدر من محافظة اللاذقية المنكوبة بفعل زلزال شباط الماضي، حيث استأنف اللاعبون تدريباتهم رغم الضرر الكبير الذي لحق بمنازلهم وعائلاتهم وممتلكاتهم.