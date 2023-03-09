الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة السيب ضد النهضة في نهائي كأس السلطان
يسدل الستار، اليوم الخميس، على منافسات بطولة كأس جلالة السلطان العماني بمواجهة قوية تجمع بين السيب وضيفه النهضة في الدور النهائي للبطولة.
وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي، أبرز ملامح مواجهة السيب والنهضة في نهائي كأس السلطان، فإلى السطور القادمة:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (مجمع السلطان قابوس) في بوشر الساعة 19:30 بتوقيت عمان.
وتنقل المباراة عبر قناة عمان الرياضية بصوت المعلق سالم السالمي، وقناة عمان مباشر بصوت المعلق شبيب الحبسي.
وتنقل أيضًا عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق محمد الشامسي وقناة الكأس 2 بصوت المعلق خليل البلوشي.
مشوار الفريقين
قطع السيب مشوارًا مميزًا نحو اللقاء النهائي بعدما تخطى النصر بنتيجة 0-2 في ثمن النهائي ثم تفوق على الشباب بنتيجة 0-1 في جولة الذهاب لربع النهائي وتعادلا دون أهداف في جولة الإياب.
وتفوق السيب في نصف النهائي على السويق بعدما تعادلا دون أهداف وفاز بنتيجة 0-3 في لقاء الإياب.
وصعد النهضة بعد تخطيه منافسه عبري في دور الـ32 بنتيجة 0-2 ثم فاز على المصنعة بنتيجة 1-3 في ثمن النهائي.
وتفوق النهضة على العروبة بركلات الترجيح بنتيجة 7-8 في ربع النهائي بعدما تبادلا الفوز بنتيجة 1-3 ثم تخطى عقبة الرستاق في نصف النهائي بعد الفوز بنتيجة 0-1 في جولة الإياب والتعادل ذهابًا دون أهداف.
وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بالتعادل دون أهداف يوم 29 نوفمبر الماضي ببطولة الدوري.
وفاز السيب بلقب كأس السلطان 4 مرات آخرها في نسخة الموسم الماضي، بينما لم يحقق النهضة اللقب من قبل.
أسلحة السيب
يتطلع السيب للحفاظ على لقب الكأس للموسم الثاني على التوالي لتعويض نتائجه المهزوزة في الدوري واحتلال المركز الرابع بفارق 9 نقاط عن النهضة صاحب الصدارة.
وقال رشيد جابر، مدرب السيب، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن مواجهات الكؤوس دائمًا تتسم بالصعوبة وخارج التوقعات خاصة في المباريات النهائية.
وأشار إلى أن النهضة فريق قوي ويقدم موسمًا جيدًا بعدما اعتلى صدارة الدوري، ولكن فريقه يسعى لمصالحة جماهيره في ظل حالة عدم التوفيق التي تلازمه بالدوري.
ويعتمد السيب على تشكيلة تضم حارس المرمى أحمد الرواحي، وأمامه محمد المسلمي وجمعة الحبسي وعلي البوسعيدي ومحمد الحاتمي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط عيد الفارسي ومحمد الحبسي ودانييل جيبولا وصلاح اليحيائي، مع ثنائي الهجوم عبدالعزيز المقبالي وداودا كوسموس.
أوراق النهضة
يحلم النهضة بحصد لقب الكأس لأول مرة في تاريخه واستكمال ما يقدمه في الموسم الحالي بعدما تقدم في جدول الترتيب بالنسبة للدوري إلى الصدارة لينافس بقوة على التتويج.
وقال حمد العزاني، المدير الفني لفريق النهضة، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن فريقه يتطلع لكسر عقدة بطولة الكأس، خاصة أنه صعد للنهائي 4 مرات سابقة دون التتويج باللقب.
وأشار إلى أن مواجهات الكأس دائمًا مختلفة ومفتوحة لجميع الاحتمالات، مؤكدًا أن فريقه سيقاتل من أجل التتويج باللقب.
ويعتمد النهضة على تشكيلة تضم حارس المرمى إبراهيم المخيني وأمامه الرباعي ناصر الشملي وفهد الهاجري وأحمد المطروشي وأرسيني لوكو في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط عبدالعزيز السنوسي وعلي الهنائي وعمر المالكي وأحمد الكعبي والمنذر العلوي، مع المهاجم أنترس جي في غياب اللاعب عبد الواسع المطيري لأسباب صحية.
وقال محمد عبدالعظيم (عظيمة)، مدرب ظفار العماني الأسبق، لشبكة (إرم نيوز) إن المواجهة ستكون متكافئة وقوية بين فريقين يتطلعان للتتويج.
وأكد أن النهضة يبدو في حالة فنية جيدة رغم الخسارة الأخيرة بالدوري أمام صحار، كما أن السيب فريق مميز ولديه عناصر تملك الخبرات خاصة المقبالي واليحيائي.