الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة السيب ضد النهضة في نهائي كأس السلطان

مشوار الفريقين

قطع السيب مشوارًا مميزًا نحو اللقاء النهائي بعدما تخطى النصر بنتيجة 0-2 في ثمن النهائي ثم تفوق على الشباب بنتيجة 0-1 في جولة الذهاب لربع النهائي وتعادلا دون أهداف في جولة الإياب.

وتفوق السيب في نصف النهائي على السويق بعدما تعادلا دون أهداف وفاز بنتيجة 0-3 في لقاء الإياب.

وصعد النهضة بعد تخطيه منافسه عبري في دور الـ32 بنتيجة 0-2 ثم فاز على المصنعة بنتيجة 1-3 في ثمن النهائي.

وتفوق النهضة على العروبة بركلات الترجيح بنتيجة 7-8 في ربع النهائي بعدما تبادلا الفوز بنتيجة 1-3 ثم تخطى عقبة الرستاق في نصف النهائي بعد الفوز بنتيجة 0-1 في جولة الإياب والتعادل ذهابًا دون أهداف.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بالتعادل دون أهداف يوم 29 نوفمبر الماضي ببطولة الدوري.

وفاز السيب بلقب كأس السلطان 4 مرات آخرها في نسخة الموسم الماضي، بينما لم يحقق النهضة اللقب من قبل.