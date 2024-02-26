في ملعب صعب.. موسى التعمري يسجل هدفًا رائعًا (فيديو)
هذا الهدف الرابع لموسى التعمري في المباراة الـ18 مع مونبلييه.
سجل المهاجم الأردني موسى التعمري هدفا رائعا ليفتتح التسجيل لفريقه مونبلييه من رأسية مميزة أمام مارسيليا في الجولة الـ23 من الدوري الفرنسي، اليوم الأحد.
ووصلت الكرة إلى موسى التعمري داخل منطقة الجزاء ليضعها رأسية في مرمى الحارس باو لوبيز، على ملعب فيلودروم الصعب.
وهذا الهدف الرابع لموسى التعمري في المباراة الـ18 مع مونبلييه.
ويملك مونبلييه 22 نقطة من 22 مباراة ويحتل المركز الـ15 في جدول الترتيب.
وانتقل التعمري لمونبلييه الصيف الماضي بنظام الإعارة مقابل 2.5 مليون يورو من لوفين البلجيكي.
وموسى التعمري، البالغ 25 عامًا، أول لاعب أردني في التاريخ يحترف في الدوري الفرنسي.
وكان التعمري قد قاد منتخب بلاده الأردن لنهائي كأس آسيا 2023 لأول مرة في تاريخ النشامى، لكنه خسر النهائي 1/3 أمام منتخب قطر المضيف.