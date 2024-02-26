في ملعب صعب.. موسى التعمري يسجل هدفًا رائعًا (فيديو)

سجل المهاجم الأردني موسى التعمري هدفا رائعا ليفتتح التسجيل لفريقه مونبلييه من رأسية مميزة أمام مارسيليا في الجولة الـ23 من الدوري الفرنسي، اليوم الأحد.

ووصلت الكرة إلى موسى التعمري داخل منطقة الجزاء ليضعها رأسية في مرمى الحارس باو لوبيز، على ملعب فيلودروم الصعب.

وهذا الهدف الرابع لموسى التعمري في المباراة الـ18 مع مونبلييه.