جماهير الزمالك ترسم "وجها غاضبا" في المدرجات اعتراضا على أداء الفريق ونتائجه (شاهد)
صبت جماهير نادي الزمالك، المتواجدة في استاد القاهرة لمتابعة مباراة فريقها أمام المريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا، غضبها على اللاعبين؛ بسبب نتائج الفريق المهتزة في الفترة الأخيرة.
وودع الزمالك بطولة دوري أبطال أفريقيا رغم فوزه على نظيره المريخ السوداني، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 4-3، في الجولة الأخيرة بدور المجموعات.
كما يحتل فريق الزمالك المركز الخامس برصيد 33 نقطة، حيث يتبقى للفريق الأبيض لقاء مؤجل ضد سيراميكا كليوباترا، ويبتعد عن الأهلي متصدر الترتيب بـ11 نقطة مع امتلاك الفريق الأحمر ثلاث مباريات مؤجلة.
وكان الزمالك متقدمًا بثنائية نظيفة، حتى نجح المريخ في معادلة النتيجة، ثم تقدم 3/2، ليصب الجمهور الأبيض غضبه على لاعبيه.
وقام الجمهور المتواجد في استاد القاهرة بعمل (angry face) في المدرجات تعبيرًا عن الغضب من أداء اللاعبين ونتائجهم.
وأنهى نادي الزمالك مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا بانتصار صعب على المريخ السوداني، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
افتتح مصطفى شلبي أهداف الزمالك في الثانية 11 من عمر اللقاء، قبل أن يضيف ناصر منسي الهدف الثاني في الدقيقة 3.
وفي الدقيقة 7 قلص رمضان عجب النتيجة للمريخ، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأبيض 2/1.
وفي الشوط الثاني تعادل الجزولي للمريخ في الدقيقة 48، ومع حلول الدقيقة 56 نجح باولو سيرجيو لويز في إضافة الهدف الثالث للمريخ ليتقدم الضيوف في النتيجة.
وعاد ناصر منسي ليحرز هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 64، وفي الدقيقة الأخيرة من اللقاء عاد اللاعب ذاته ليحرز هدف الفوز.