جماهير الزمالك ترسم "وجها غاضبا" في المدرجات اعتراضا على أداء الفريق ونتائجه (شاهد)

وودع الزمالك بطولة دوري أبطال أفريقيا رغم فوزه على نظيره المريخ السوداني، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 4-3، في الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

كما يحتل فريق الزمالك المركز الخامس برصيد 33 نقطة، حيث يتبقى للفريق الأبيض لقاء مؤجل ضد سيراميكا كليوباترا، ويبتعد عن الأهلي متصدر الترتيب بـ11 نقطة مع امتلاك الفريق الأحمر ثلاث مباريات مؤجلة.

وكان الزمالك متقدمًا بثنائية نظيفة، حتى نجح المريخ في معادلة النتيجة، ثم تقدم 3/2، ليصب الجمهور الأبيض غضبه على لاعبيه.

وقام الجمهور المتواجد في استاد القاهرة بعمل (angry face) في المدرجات تعبيرًا عن الغضب من أداء اللاعبين ونتائجهم.