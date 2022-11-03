إصابة فيرنر تصدم المنتخب الألماني قبيل انطلاق كأس العالم

خرج مهاجم لايبزيغ ومنتخب ألمانيا تيمو فيرنر من مباراة فريقه ضد شاختار دونيتسك الأوكراني، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا، مصاباً في كاحله الأيسر وذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع من بداية المونديال.

وتعرض فيرنر للإصابة في الدقيقة 13 إثر كرة مشتركة وتدخل عنيف مع قائد شاختار تاراس ستيباننكو.

حاول فيرنر الاستمرار في اللعب قبل أن يشير باتجاه مقعد البدلاء بضرورة تغييره.

ويعتبر فيرنر (55 مباراة دولية مع 24 هدفاً) قلب الهجوم الصريح الوحيد في صفوف منتخب بلاده، إلى جانب زميله كاي هافيرتز.

وتأتي إصابته في وقت صعب لألمانيا قبل أقل من 3 أسابيع من انطلاق مونديال قطر.

ويخوض المنتخب الألماني أولى مبارياته في المونديال ضد نظيره الياباني في 23 من شهر نوفمبر الحالي.

وفاز رازن بال شبورت لايبزيغ 4-صفر على شاختار دونيتسك، اليوم الأربعاء، ليتأهل إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فيما سينتقل الفريق الأوكراني إلى الدوري الأوروبي.

وتقدم لايبزيغ، الذي كان بحاجة إلى نقطة واحدة للتأهل، بهدف في الدقيقة العاشرة عندما تصدى أناتولي تروبين حارس مرمى شاختار لتسديدة تيمو فيرنر، لكن كريستوفر نكونكو انقض على الكرة المرتدة ليهز الشباك.

وفي الدقيقة 50، ضاعف أندري سيلفا تقدم لايبزيغ بعدما تلقى كرة هيأها محمد سيماكان بضربة رأس داخل منطقة الجزاء وسدد من زاوية ضيقة.

وبعد مرور ساعة من اللعب، هيأ نكونكو الكرة إلى دومينيك سوبوسلاي الذي راوغ حارس المرمى قبل أن يسدد في الشباك الخالية.

وزاد البديل داني أولمو من غلة الأهداف بتسديدة من داخل المنطقة في الدقيقة 68.

واحتل لايبزيغ المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، بفارق ست نقاط أمام شاختار ثالث الترتيب.

وتصدر حامل اللقب ريال مدريد المجموعة برصيد 13 نقطة بعد فوزه 5-1 على سيلتيك متذيل الترتيب.