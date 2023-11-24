ترتيب الدوري السعودي.. غاياردو يبدأ مشواره مع الاتحاد بالتعادل أمام الاتفاق (فيديو)

وقاد غاياردو الاتحاد لأول مرة هذا الموسم، خلفًا للبرتغالي نونو سانتو الذي قاد الفريق للفوز بلقبي الدوري والسوبر السعودي الموسم الماضي، ولكنه بدأ المشوار بالتعادل.

تقدم الاتفاق عن طريق جورجينو فينالدوم في الدقيقة 41، في مشهد تاريخي كونه أول هدف لنادي الاتفاق على ملعبه الجديد.

وأدرك عبدالرزاق حمدالله التعادل للضيوف بعد تسع دقائق من انطلاق الشوط الثاني، إذ استغل فابينيو تمريرة خاطئة من جاك هيندري ليرسل تمريرة بينية لزميله المغربي الذي سدد بقوة في الشباك.

بهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع الاتفاق رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع.