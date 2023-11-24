ترتيب الدوري السعودي.. غاياردو يبدأ مشواره مع الاتحاد بالتعادل أمام الاتفاق (فيديو)
استهل الأرجنتيني مارسيلو غاياردو مشواره مع نادي الاتحاد بالتعادل أمام الاتفاق 1 - 1، اليوم الجمعة، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن السعودي.
وقاد غاياردو الاتحاد لأول مرة هذا الموسم، خلفًا للبرتغالي نونو سانتو الذي قاد الفريق للفوز بلقبي الدوري والسوبر السعودي الموسم الماضي، ولكنه بدأ المشوار بالتعادل.
تقدم الاتفاق عن طريق جورجينو فينالدوم في الدقيقة 41، في مشهد تاريخي كونه أول هدف لنادي الاتفاق على ملعبه الجديد.
وأدرك عبدالرزاق حمدالله التعادل للضيوف بعد تسع دقائق من انطلاق الشوط الثاني، إذ استغل فابينيو تمريرة خاطئة من جاك هيندري ليرسل تمريرة بينية لزميله المغربي الذي سدد بقوة في الشباك.
بهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع الاتفاق رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع.
وفي مباراة أخرى، خسر التعاون على ملعبه 2-1 أمام الرياض، في مباراة شهدت طرد لاعب من كل فريق.
وتقدم أصحاب الأرض مبكرا عن طريق جواو بيدرو في الدقيقة الرابعة، ثم تعادل صالح آل عباس للضيوف في الدقيقة 72، قبل أن يخطف بيراما توري النقاط الثلاث للرياض من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وارتفع رصيد الرياض، الذي حقق انتصاره الرابع في 14 مباراة، إلى 15 نقطة في المركز 12، مقابل 25 نقطة للتعاون في المركز الخامس.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: