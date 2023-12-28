رغم فراغ المرمى.. أحمد ياسر ريان يضيع أغرب فرصة خلال مباراة بيراميدز وسيراميكا (فيديو)

ووضع ريان الكرة في القائم والمرمى خالٍ تمامًا، حيث انفرد مهاجم سيراميكا في الدقيقة 65، والمرمى خالٍ بعد خروج أحمد ميهوب حارس بيراميدز وفشله في إمساك الكرة.

ومشي ريان بالكرة والمرمى خالٍ ولكنه سدد الكرة في القائم بشكل غريب.

وأثار تصرف ريان استغراب زملائه والمدير الفني أيمن الرمادي.