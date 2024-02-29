زوجة سابقة للاعب الأرجنتين تهدد ببيع ميدالية المونديال

أصبح الأرجنتيني "إيزيكيل بالاسيوس"، لاعب باير ليفركوزن الألماني وبطل العالم 2022، مهددًا بفقدان الميدالية الذهبية التي حصل عليها بعد تتويجه بلقب كأس العالم قطر 2022 مع منتخب "الألبيسيليستي" وذلك نتيجة خلافات مع زوجته السابقة يسيكا فرياس التي قرر الانفصال عنها بعد علاقة عاصفة ومضطربة.

وعاش بالاسيوس، الذي أسهم هذا الموسم في تصدر ناديه باير ليفركوزن ، الدوري الألماني، على وقع الكثير من الاضطرابات في حياته العاطفية عقب انفصاله عن شريكته السابقة التي التقى بها في منتصف فترة وجوده في نادي ريفر بليت، وفقًا لموقع "إنفوباي" الإخباري.

وخلفت حادثة الانفصال انعكاسات كبرى على حياة اللاعب الذي بدأ مسيرته في نادي ريفربلايت وشريكته السابقة، التي هددت بعرض كل ما يملكه بالاسيوس للبيع، بما في ذلك الميدالية الذهبية التي حصل عليها اللاعب بعد التتويج بلقب مونديال قطر 2022، حتى تتمكن من سداد دين اقتناء المنزل الذي تملكه.

وفي مقابلة مع "القناة الـ13" أجابت يسيكا فرياس عن سؤال ما إذا كانت ستعرض كل ما يملكه بالاسيوس للبيع من أجل سداد ديونها، بالقول: "هذا ما سأفعله، سأبيع كل شيء في المزاد لأدفع ثمن منزلي، سأبيع أهم ما لديه كلاعب كرة قدم لسداد الديون لأنني يجب أن أحصل على سقف منزلي".

كما كشفت فرياس عن حالتها العاطفية والعلاجات التي تأخذها بعدما فقدت حملها، قائلة: "أنا أتناول دواءً لعلاج الاكتئاب والقلق، وأتناول الحبوب المنومة لأنني لا أستطيع النوم أكثر من ثلاث ساعات.