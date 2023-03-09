النهضة يتوج بكأس سلطان عمان لأول مرة في تاريخه على حساب السيب (فيديو)
هدف الفوز جاء من ركلة جزاء.
توج نادي النهضة ببطولة كأس سلطان عمان لأول مرة في تاريخه، بعددما تمكن من الفوز على السيب في النهائي الذي احتضنه مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.
وأحرز أنتراس جي هدف المباراة الوحيد من علامة الجزاء مهديا النهضة لقبه الأول تاريخيا في بطولة كأس سلطان عمان.
هذا هو اللقب الأول للنهضة تاريخيًا ببطولة كأس سلطان عمان
وصعد النهضة بعد تخطيه منافسه عبري في دور الـ32 بنتيجة 0-2 ثم فاز على المصنعة بنتيجة 1-3 في ثمن النهائي.
وتفوق النهضة على العروبة بركلات الترجيح بنتيجة 7-8 في ربع النهائي بعدما تبادلا الفوز بنتيجة 1-3 ثم تخطى عقبة الرستاق في نصف النهائي بعد الفوز بنتيجة 0-1 في جولة الإياب والتعادل ذهابًا دون أهداف.
يذكر أن هذا هو اللقب الأول للنهضة تاريخيًا، بينما فاز السيب بلقب كأس السلطان 4 مرات آخرها في نسخة الموسم الماضي.