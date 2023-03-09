النهضة يتوج بكأس سلطان عمان لأول مرة في تاريخه على حساب السيب (فيديو)

توج نادي النهضة ببطولة كأس سلطان عمان لأول مرة في تاريخه، بعددما تمكن من الفوز على السيب في النهائي الذي احتضنه مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

وأحرز أنتراس جي هدف المباراة الوحيد من علامة الجزاء مهديا النهضة لقبه الأول تاريخيا في بطولة كأس سلطان عمان.