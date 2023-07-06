رسميًّا.. لويس كاسترو مدربًا لنادي النصر

رسميًّا.. لويس كاسترو مدربًا لنادي النصر
أعلن نادي النصر السعودي، رسميًّا، التعاقد مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو.
وكتب النصر عبر حسابه في موقع "تويتر": "السيد لويس كاسترو مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ذلك بعقد يمتد حتى 2025، تمنياتنا بالتوفيق له ولطاقمه في مشوارهم مع العالمي".
ويبلغ لويس كاسترو من العمر 61 عامًا وسبق له تدريب تشافيس وفيتوريا غيماريش في البرتغال، وشاختار دونيتسك الأوكراني، والدحيل القطري، وبوتافوغو البرازيلي.
وكان النصر أعلن قبل أيام التعاقد مع لاعب الوسط الكرواني مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان، كما يرتبط الفريق بالتعاقد مع الإيفواري فرانك كيسي من برشلونة.
وبحسب موقع "transfermarkt" قاد كاسترو بوتافوغو في 81 مباراة.
وبات الدوري السعودي جاذبًا للنجوم، فقد ضم النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في يناير الماضي، في صفقة انتقال حر، وتعاقد الاتحاد مع الفرنسيين كريم بنزيما ونغولو كانتي.
وتعاقد الهلال مع لاعب وسط البرتغال روبن نيفيز والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، ونجح الأهلي في ضم الحارس السنغالي إدوار ميندي من تشيلسي، والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو.