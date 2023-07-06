رسميًّا.. لويس كاسترو مدربًا لنادي النصر

أعلن نادي النصر السعودي، رسميًّا، التعاقد مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو.

وكتب النصر عبر حسابه في موقع "تويتر": "السيد لويس كاسترو مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ذلك بعقد يمتد حتى 2025، تمنياتنا بالتوفيق له ولطاقمه في مشوارهم مع العالمي".

ويبلغ لويس كاسترو من العمر 61 عامًا وسبق له تدريب تشافيس وفيتوريا غيماريش في البرتغال، وشاختار دونيتسك الأوكراني، والدحيل القطري، وبوتافوغو البرازيلي.