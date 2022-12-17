السد ينافس نادي النصر على كريستيانو رونالدو

وغادر كريستيانو قطر دون تحقيق حلمه بالفوز بكأس العالم بالدموع ليبدأ في التفكير بمستقبله، خاصة أن أندية أوروبا الكبرى لا تريده، لكن ريال مدريد سمح له بالتدرب في منشآته.

وفي الوقت الحالي، لا يوجد فريق من دوري أبطال أوروبا مهتم بضمه، ويبدو أن وجهته التالية ستكون في الشرق الأوسط.

وكانت رغبة رونالدو البالغ من العمر 37 عاما الاستمرار في أوروبا مع فريق يشارك في دوري الأبطال، وذلك بعد إعلان رغبته بالرحيل عن مانشستر يونايتد نظرا لمشاركته في الدوري الأوروبي.