تكليف فهمي النيفر بإدارة شؤون النجم الساحلي بعد قبول استقالة عثمان جنيح

أعلن النجم الساحلي التونسي، اليوم الإثنين، قبول استقالة عثمان جنيح من رئاسة الهيئة التسييرية للنادي، وتكليف نائب الرئيس، فهمي النيفر بتسيير شؤون النادي.

وقال النجم الساحلي في بيان، إنه تم قبول استقالة عثمان جنيح لأسباب صحية على أن يواصل فهمي النيفر، نائب رئيس، تأمين شؤون التسيير اليومي لشؤون الجمعية إلى حين انعقاد الجلسة العامة الانتخابية المقبلة.

وأوضح النجم الساحلي أنه باعتبار أن الهيئة التسييرية الحالية تم تعيينها بصفة وقتية فقد تمت الدعوة لعقد جلسة عامة انتخابية لانتخاب هيئة مديرة جديدة، وتكليف رفيق بركة الكاتب العام للجمعية بالقيام بالإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة للدعوة لعقد الجلسة العامة الانتخابية يوم 15 يونيو 2024، حسب القانون الأساسي للجمعية.