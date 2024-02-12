الأردني إحسان حداد يفسّر تصفيقه للحكم الصيني (فيديو)
فسّر إحسان حداد كابتن المنتخب الأردني، حركته بالتصفيق للحكم الصيني، بعد احتساب ركلة الجزاء الثالثة لمنتخب قطر أمام النشامى في نهائي كأس آسيا.
وأنهى منتخب قطر آمال نظيره الأردني في التتويج بلقب أمم آسيا، بعدما تغلب عليه 3 / 1 في نهائي المسابقة القارية، التي استضافتها الملاعب القطرية.
وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة التي أقيمت، أمس السبت، احتسب الحكم ركلة جزاء ثالثة لقطر عندما أسقط "أبو ليلى" خصمه أكرم عفيف الذي أكمل الثلاثية بالفعل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
والتقطت كاميرات المصورين "حداد" وهو يقوم بالتصفيق للحكم بعد احتساب ركلة الجزاء.
وقال "حداد" إن تصفيقه، بعد ضربة الجزاء الثالثة للمنتخب القطري، ردة فعل لا إرادية بسبب القرارات التحكيمية.
وأوضح "حداد" في تصريحات تلفزيونية أن "الوضع كان ليس جيدًا في المباراة، والتصفيق كان ردة فعل لا إرادية تجاه القرار".
واحتفظت قطر بلقب كأس آسيا بفوزها 3-1 على الأردن بفضل 3 ركلات من أكرم عفيف هداف البطولة في المباراة النهائية التي أقيمت في استاد لوسيل.
وكان منتخب الأردن، الذي شارك في المباراة النهائية بكأس أمم آسيا للمرة الأولى، يأمل في وضع اسمه ضمن قائمة المتوجين بالمسابقة القارية.