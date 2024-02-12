الأردني إحسان حداد يفسّر تصفيقه للحكم الصيني (فيديو)

وأنهى منتخب قطر آمال نظيره الأردني في التتويج بلقب أمم آسيا، بعدما تغلب عليه 3 / 1 في نهائي المسابقة القارية، التي استضافتها الملاعب القطرية.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة التي أقيمت، أمس السبت، احتسب الحكم ركلة جزاء ثالثة لقطر عندما أسقط "أبو ليلى" خصمه أكرم عفيف الذي أكمل الثلاثية بالفعل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

والتقطت كاميرات المصورين "حداد" وهو يقوم بالتصفيق للحكم بعد احتساب ركلة الجزاء.