ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على مالاوي
خطف منتخب مصر فوزًا ثمينًا من ضيفه مالاوي بهدفين نظيفين، خلال مباراة الفريقين في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.
سيطر منتخب مصر على المباراة منذ بدايتها، وترجم محمد صلاح سيطرة الفراعنة، بالهدف الأول في الدقيقة 21 بعد استلامه تمريرة سحرية من محمد حمدي وسددها مباشرة في الشباك.
وسجل محمد صلاح هدفه الدولي 50 في شباك مالاوي.
وعزز المنتخب المصري تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 45 من عمر المباراة، بالنيران الصديقة بعدما سجل مدافع مالاوي، بالخطأ في مرماه بعد تحويل تصويبة عمر مرموش.
وانتهى الشوط الأول بتقدم الفراعنة بهدفين دون رد، وجاء الشوط الثاني على نفس المنوال، لتنتهي المباراة بفوز مصر 2/0.
بهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده إلى ست نقاط من ثلاث مباريات في صدارة المجموعة الرابعة بفارق ثلاث نقاط عن غينيا ومالاوي وإثيوبيا.
وتلعب غينيا مع إثيوبيا في وقت لاحق اليوم، ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي ستقام في كوت ديفوار عام 2024.
وفيما يلي ترتيب المجموعة الرابعة: