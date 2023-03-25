ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على مالاوي

سيطر منتخب مصر على المباراة منذ بدايتها، وترجم محمد صلاح سيطرة الفراعنة، بالهدف الأول في الدقيقة 21 بعد استلامه تمريرة سحرية من محمد حمدي وسددها مباشرة في الشباك.

وسجل محمد صلاح هدفه الدولي 50 في شباك مالاوي.

وعزز المنتخب المصري تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 45 من عمر المباراة، بالنيران الصديقة بعدما سجل مدافع مالاوي، بالخطأ في مرماه بعد تحويل تصويبة عمر مرموش.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفراعنة بهدفين دون رد، وجاء الشوط الثاني على نفس المنوال، لتنتهي المباراة بفوز مصر 2/0.