رسميا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع جونكالو راموس

وتدرج راموس مع فرق بنفيكا حتى وصل للفريق الأول في 2020، وبحسب موقع "transfermarkt" فإنه شارك في 106 مباريات مع الفريق الأول سجل فيها 41 هدفا وصنع 16.

كما تدرج راموس مع الفئات السنية لمنتخب البرتغال وشارك مع المنتخب الأول في 7 مباريات سجل فيها 4 أهداف.

وسجل راموس 3 أهداف في كأس العالم 2022 في قطر جميعها جاءت أمام سويسرا في الفوز 6/1 في دور الـ16.