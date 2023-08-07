رسميا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع جونكالو راموس
أعلن باريس سان جيرمان، رسميا، التعاقد مع المهاجم البرتغالي جونكالو راموس من بنفيكا.
ونشر باريس سان جيرمان صورا للاعب وكتب عبر موقع "تويتر": "يسر باريس سان جيرمان الإعلان عن انضمام جونكالو راموس إلى صفوفه".
وأضاف: "المهاجم البرتغالي، البالغ من العمر 22 عاما، ينضم على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء، حتى نهاية الموسم".
وتدرج راموس مع فرق بنفيكا حتى وصل للفريق الأول في 2020، وبحسب موقع "transfermarkt" فإنه شارك في 106 مباريات مع الفريق الأول سجل فيها 41 هدفا وصنع 16.
كما تدرج راموس مع الفئات السنية لمنتخب البرتغال وشارك مع المنتخب الأول في 7 مباريات سجل فيها 4 أهداف.
وسجل راموس 3 أهداف في كأس العالم 2022 في قطر جميعها جاءت أمام سويسرا في الفوز 6/1 في دور الـ16.
وولد راموس في 20 يونيو 2001 وانضم لمركز تدريب بنفيكا لشبونة عام 2013.
وظهر راموس لأول مرة كلاعب محترف بشكل مذهل في يوليو 2020، خلال لقاء ضد ديسبورتيفو أفيس، وكان عمره وقتها 19 عامًا، وشارك في الدقيقة 87 وسجل هدفين في الفوز 4/0.
وقال راموس في تصريحات نقلها موقع باريس سان جيرمان على الإنترنت: "إنه لمن دواعي الفخر والسعادة الانضمام إلى باريس سان جيرمان، باريس سان جيرمان هو أحد أكبر الأندية في العالم، ولديه أحد أفضل الفرق".