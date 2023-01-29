ترتيب الدوري الإيطالي: ميلان يخسر 5/2 أمام ساسولو في سان سيرو

وسجل ساسولو الهدف الأول على عكس سير اللعب بعد مرور 19 دقيقة عندما أرسل دومينيكو بيراردي كرة عرضية حولها جريجوري ديفريل إلى داخل الشباك.

وأضاف دافيدي فراتيسي الهدف الثاني بعد دقيقتين بتسديدة منخفضة قوية داخل الشباك.

وقلص أوليفييه جيرو الفارق لميلان في الدقيقة 24 بعد ركلة ركنية نفذها دافيدي كالابريا، لكن بيراردي أعاد فارق الهدفين لساسولو.

واستمرت معاناة ميلان في الشوط الثاني، عندما نفذ أرمون لورينت لاعب ساسولو ركلة جزاء بنجاح بعد الاستراحة بدقيقتين ثم سجل ماتيوس هنريكي الهدف الخامس قبل 11 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.

وسجل ديفوك أوريجي الهدف الثاني لميلان بتسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 81.