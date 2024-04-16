نتائج قرعة أولمبياد باريس 2024 لكرة اليد

أسفرت قرعة منافسات كرة اليد، التي أقيمت اليوم الثلاثاء، لدورة الألعاب الأولمبية التي تقام في الفترة بين 25 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين في العاصمة الفرنسية باريس، عن منافسات قوية.

ويشارك في أولمبياد باريس لمنافسات كرة اليد 12 منتخبا، يتم تقسيمها على مجموعتين، وتصعد أول 4 منتخبات إلى ربع النهائي، إذ يلعب المتصدر ضد رابع المجموعة الأخرى، والثاني ضد الثالث.

واختار المنتخب الفرنسي بوصفه صاحب الضيافة اللعب في المجموعة الثانية بعد إجراء القرعة.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات إسبانيا وكرواتيا وألمانيا وسلوفينيا والسويد واليابان، وتضم الثانية الدنمارك والنرويج والمجر وفرنسا ومصر والأرجنتين.