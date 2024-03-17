ألكاراز يهزم سينر ويواجه ميدفيديف بنهائي إنديان ويلز

بعد تأخره بمجموعة انتفض الإسباني كارلوس ألكاراز، حامل اللقب، وفاز على منافسه الإيطالي يانيك سينر 1-6 و6-3 و6-2، ليصعد لنهائي بطولة إنديان ويلز للتنس بولاية كاليفورنيا، ويوقف مسيرة انتصارات سينر هذا الموسم التي استمرت في 16 مباراة متتالية.

وكان سينر بطل أستراليا المفتوحة اللاعب الأكثر توهجا في بطولات العام الحالي، وبدا مقبلا على الفوز بالمباراة، التي تأخرت ثلاث ساعات بسبب المطر، عندما فاز بالمجموعة الأولى في 34 دقيقة، بعد أن أرسل اللاعب الإسباني الكرة خارج الملعب.

لكن ألكاراز كسر إرسال سينر وتقدم 3-1 في المجموعة الثانية، ثم لعب كرة ساقطة لم يحاول سينر رغم سرعته إعادتها، ليفرض مجموعة ثالثة لحسم نتيجة المباراة.

وفي المجموعة الثالثة، كسر ألكاراز إرسال سينر، وبدا سينر وكأنه يعاني من مشكلة في اليد اليسرى، بعد محاولة لإنقاذ نقطة لكسر الإرسال واصطدامه بأرض الملعب الصلبة.