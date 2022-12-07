ترتيب الدوري المصري: الأهلي يصعق غزل المحلة وينفرد بالصدارة

ابتعد النادي الأهلي بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بعد أن حقق فوزًا ثمينًا، مساء اليوم الأربعاء، ضد غزل المحلة، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، ضمن الجولة السادسة للدوري المصري الممتاز.

وتقدم بيرسي تاو بالهدف الأول للأهلي في الدقيقة 17 عن طريق كرة عرضية من علي معلول من اليسار قابلها بيرسي تاو بتسديدة مباشرة في المرمى.

وعزز برونو سافيو تقدم المارد الأحمر بالهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 30.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأول منفردًا.

فيما تجمد رصيد المحلة عند 10 نقاط وهبط إلى المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة.