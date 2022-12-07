ترتيب الدوري المصري: الأهلي يصعق غزل المحلة وينفرد بالصدارة
ابتعد النادي الأهلي بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بعد أن حقق فوزًا ثمينًا، مساء اليوم الأربعاء، ضد غزل المحلة، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، ضمن الجولة السادسة للدوري المصري الممتاز.
وتقدم بيرسي تاو بالهدف الأول للأهلي في الدقيقة 17 عن طريق كرة عرضية من علي معلول من اليسار قابلها بيرسي تاو بتسديدة مباشرة في المرمى.
وعزز برونو سافيو تقدم المارد الأحمر بالهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 30.
وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأول منفردًا.
فيما تجمد رصيد المحلة عند 10 نقاط وهبط إلى المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة.
بيراميدز يواصل انتصاراته
وفي مباراة أخرى، واصل بيراميدز انتصاراته في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم وفاز 2-صفر على المقاولون العرب على استاد الدفاع الجوي اليوم الأربعاء.
وتقدم رمضان صبحي لبيراميدز في الدقيقة 34 بعدما حوّل عرضية فخري لاكاي برأسه وتصدى لها محمود أبو السعود لتعود إليه ويسكنها الشباك هذه المرة.
وفي الدقيقة 87 نجح فخر الدين بن يوسف بتسجيل الهدف الثاني لبيراميدز من ركلة جزاء.
ويلعب بيراميدز ضد الزمالك في المباراة المقبلة، بينما يلعب المقاولون العرب ضد سموحة.
وارتقى بيراميدز للمركز الثاني برصيد 11 نقطة من 5 مباريات بفارق نقطة واحدة خلف الأهلي المتصدر بالعلامة الكاملة بعدما لعب 4 مباريات.
أما المقاولون العرب فتوقف رصيده عند النقطة السادسة بعد 5 مباريات في المركز العاشر.
التعادل الرابع لفاركو
وتعادل فاركو 1-1 مع الداخلية على استاد الإسكندرية، ليكون التعادل الرابع للفريق هذا الموسم.
وتقدم رامي صبري لفاركو في الدقيقة السابعة برأسية وضعها على يسار الحارس رضا السيد.
وتعادل مصطفى فوزي للداخلية في الدقيقة 68 بضربة رأس من ركنية نفذها مهاب ياسر.
ووصل فاركو للنقطة السابعة من 6 مباريات ليحتل المركز السابع، أما الداخلية فحصد نقطته الثانية بعد 5 مباريات في المركز 16.
ويلعب فاركو في المباراة المقبلة ضد الاتحاد السكندري فيما يلعب الداخلية ضد غزل المحلة.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: