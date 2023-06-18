يكفي تنمر.. زوجة اللاعب العراقي همام طارق تعلق على تعرضه لحملة انتقادات
طالبت شهد الخفاجي زوجة اللاعب العراقي همام طارق، جماهير بلادها التوقف عن النقد والسخرية والتنمر ضد زوجها بعد أدائه السيئ في مباراة العراق وكولومبيا الودية.
وتعرض همام طارق لهجوم لاذع من الجماهير العراقية؛ بعد أدائه السيئ خلال المباراة، التي انتهت بخسارة أسود الرافدين بهدف نظيف.
وطالبت بعض الجماهير بعدم استدعاء همام طارق لمنتخب العراق مرة أخرى بسبب أداء اللاعب.
وقالت شهد الخفاجي عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام": "كافي تنمر وحقد وغل.. استحوا بس أول مرة أحكي هالكلام بس وصلت حدها.. أبوطارق إنسان طيب وغيور ورب أسرة صالح .. أرجو من بعض الأفواه المأجورة أن تكف وتلتزم الصمت.. هذه مباراة ودية".
كما وجه همام رسالة إلى منتقديه قائلا: "إلى الفئة القليلة (البعض) من جمهورنا الكريم أولئك الذين يشتمون وينتقصون مني من دون سبب مقنع أقول لهم؛ أنا خدمت العراق لأكثر من 12 عاما في المنتخبات الوطنية، وتشرفت أن أكون جنديا في خدمة بلدي، كذلك لعبت في أفضل الأندية في الاحتراف وأشرف على تدريبي الكثير من المدربين الأجانب من جنسيات مختلفة، وتمثيل المنتخب الوطني جاء عن طريق مدربين أجانب ومحليين محترمين وكان آخرهم المحترم كاساس".
وأضاف عبر حسابه بموقع "إنستغرام": "لذلك لا أفهم معنى هذا الشتم والانتقاص!!،،،، تخيلوا أن الحال وصل لشتم والدي المتوفى والطعن بأهلي!!،،،.
واختتم: "أما الجمهور العراقي المحترم وهم الأغلبية أقول لهم؛ فضلكم لن أنساه فأنتم تستحقون الاحترام".
كما قام مدرب المنتخب العراقي كاساس، بتوجيه رسالة دعم لهمام طارق عبر إنستغرام وقال له: "لا يجب عليك إثبات أي شيء".
وخسر المنتخب العراقي لكرة القدم أمام نظيره الكولومبي بنتيجة 1-0 يوم الجمعة الماضي، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين على ملعب "ميستايا" بمدينة فالنسيا الإسبانية.
وسجل زيندر ماتيو كاسيرا هدف المباراة الوحيد وهدف الفوز لمنتخب كولومبيا في الدقيقة 76، بعد عرضية أرضية لعبت من جون أرياس لتصل إلى كاسيرا الذي سددها على يسار حارس مرمى أسود الرافدين.