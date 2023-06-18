يكفي تنمر.. زوجة اللاعب العراقي همام طارق تعلق على تعرضه لحملة انتقادات

كما وجه همام رسالة إلى منتقديه قائلا: "إلى الفئة القليلة (البعض) من جمهورنا الكريم أولئك الذين يشتمون وينتقصون مني من دون سبب مقنع أقول لهم؛ أنا خدمت العراق لأكثر من 12 عاما في المنتخبات الوطنية، وتشرفت أن أكون جنديا في خدمة بلدي، كذلك لعبت في أفضل الأندية في الاحتراف وأشرف على تدريبي الكثير من المدربين الأجانب من جنسيات مختلفة، وتمثيل المنتخب الوطني جاء عن طريق مدربين أجانب ومحليين محترمين وكان آخرهم المحترم كاساس".

وأضاف عبر حسابه بموقع "إنستغرام": "لذلك لا أفهم معنى هذا الشتم والانتقاص!!،،،، تخيلوا أن الحال وصل لشتم والدي المتوفى والطعن بأهلي!!،،،.

واختتم: "أما الجمهور العراقي المحترم وهم الأغلبية أقول لهم؛ فضلكم لن أنساه فأنتم تستحقون الاحترام".

كما قام مدرب المنتخب العراقي كاساس، بتوجيه رسالة دعم لهمام طارق عبر إنستغرام وقال له: "لا يجب عليك إثبات أي شيء".