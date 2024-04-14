أسطورة النصر يهاجم وليد الفراج

وجه فهد الهريفي، أسطورة نادي النصر السعودي السابق، انتقادات حادة إلى الإعلامي الرياضي وليد الفراج، بسبب ما سماه هجومه على "العالمي" بشكل دائم.

وقال فهد الهريفي، خلال مساحة الصحفي السعودي دباس الدوسري على منصة "إكس"، إن "برنامج وليد الفراج (يقتات) بالإسقاط على النصر".