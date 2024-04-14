أسطورة النصر يهاجم وليد الفراج
وجه فهد الهريفي، أسطورة نادي النصر السعودي السابق، انتقادات حادة إلى الإعلامي الرياضي وليد الفراج، بسبب ما سماه هجومه على "العالمي" بشكل دائم.
وقال فهد الهريفي، خلال مساحة الصحفي السعودي دباس الدوسري على منصة "إكس"، إن "برنامج وليد الفراج (يقتات) بالإسقاط على النصر".
وعندما وجهت له إحدى المتابعات عبر منصة "إكس" نقدا لرفضها ما قاله عن الفراج، رد الهريفي، قائلا: "غير صحيح كلامك.. لا تحرفين الكلام.. يمدح على كيفه بس لا يسقط ويدخل النصر بكل موضوع دائما، تفرق".
ولا تعد هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها الهريفي، وليد الفراج؛ إذ يعود الجدال بينهما لمواقف سابقة ودائما ما يخرج الهريفي لانتقاد مقدم برنامج "أكشن مع وليد"، بسبب تصريحاته.
كما كشف الهريفي عن رأيه في بعض المحللين عبر القنوات الرياضية، قائلا: "سعد الحارثي يقول آراء متعصبة، كما أن بعضهم يحللون وهم ما يتابعون وبعضهم يدون ما يشاهد المباراة".
ووجه الهريفي إشادة لفريق الهلال تحت قيادة جورجي جيسوس، قائلا: "سالم الدوسري أكثر لاعب يصنع الفارق وهو يمثل ثلث قوة الفريق، كما أن سافيتش ينافس ميتروفيتش ويتفوق عليه بالرأس، الهلال يجيد اللعب بكرة ودونها".
ويواصل الهلال والنصر صراعهما في موسم يشهد تنافساً محتدماً، ليس فقط على صدارة دوري روشن السعودي، ولكن أيضاً على الأرقام القياسية بعد 27 جولة من المنافسة، الهلال يحتل الصدارة برصيد 77 نقطة، متقدماً على النصر الذي يحل ثانياً برصيد 65 نقطة.