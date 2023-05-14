إلغاء مباراة غرونينغن وأياكس في الدوري الهولندي بعد إلقاء قنابل دخان (فيديو وصور)
أُلغيت مباراة غرونينغن مع ضيفه أياكس أمستردام في دوري الدرجة الأولى الهولندي بعد تسع دقائق من بدايتها بعد إلقاء قنابل دخان على أرض الملعب للمرة الثانية، اليوم الأحد.
وتوقفت المباراة بعد ست دقائق بعد إلقاء قنابل دخان، وبعد ذلك بقليل اقتحم أحد مشجعي غرونينغن أرض الملعب حاملا لافتة تدعو مجلس الإدارة للرحيل.
وتأكد هبوط غرونينغن إلى الدرجة الثانية الأسبوع الماضي؛ إذ يحتل المركز قبل الأخير برصيد 18 نقطة متأخرا بفارق 11 نقطة عن الأمان قبل ثلاث جولات من النهاية.
وخرج الحكام واللاعبون من الملعب، وعند عودتهم لاستئناف المباراة ألقت الجماهير بقنابل دخان للمرة الثانية ليقرر الحكم إلغاء المواجهة وفقا للوائح الاتحاد الهولندي التي وضعها الشهر الماضي.
وقام الاتحاد المحلي بتغيير لوائحه بعد أحداث الشغب في قبل نهائي كأس هولندا بين فينوورد وأياكس في بداية أبريل نيسان وإصابة دافي كلاسن لاعب أياكس.
وقرر الاتحاد إيقاف أي مباراة عند اصطدام أي شيء بحكم أو لاعب، بينما يتوقف اللعب مع عودة اللاعبين إلى غرف الملابس إذا ألقت الجماهير بأشياء لكن لم تصطدم بلاعب أو حكم، وإذا تكرر الأمر تُلغى المباراة.
ولم تستطع اللوائح الجديدة الحد من المشاكل في الدوري، حيث توقفت ثلاث مباريات يومي الجمعة والسبت لفترة قصيرة قبل استئنافها.