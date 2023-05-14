إلغاء مباراة غرونينغن وأياكس في الدوري الهولندي بعد إلقاء قنابل دخان (فيديو وصور)

وقام الاتحاد المحلي بتغيير لوائحه بعد أحداث الشغب في قبل نهائي كأس هولندا بين فينوورد وأياكس في بداية أبريل نيسان وإصابة دافي كلاسن لاعب أياكس.

وقرر الاتحاد إيقاف أي مباراة عند اصطدام أي شيء بحكم أو لاعب، بينما يتوقف اللعب مع عودة اللاعبين إلى غرف الملابس إذا ألقت الجماهير بأشياء لكن لم تصطدم بلاعب أو حكم، وإذا تكرر الأمر تُلغى المباراة.

ولم تستطع اللوائح الجديدة الحد من المشاكل في الدوري، حيث توقفت ثلاث مباريات يومي الجمعة والسبت لفترة قصيرة قبل استئنافها.