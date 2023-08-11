إيقاف مارسيلو 3 مباريات بعد تسببه في إصابة مروعة

أوقف اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) المدافع البرازيلي مارسيلو لاعب فلومينينسي ثلاث مباريات بعد تسببه في إصابة خطيرة للوسيانو سانشيز مدافع أرجنتينوس جونيورز في كأس ليبرتادوريس في بوينس أيرس، الأسبوع الماضي.

وسيدفع مارسيلو، البالغ من العمر 35 عاما، غرامة بقيمة 6 آلاف دولار.

وكان مارسيلو يراوغ بالكرة في اتجاه سانشيز قبل أن يمد قدمه ليدهس ساق منافسه ويصيبه بكسر عنيف في مشهد قاسٍ.