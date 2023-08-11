إيقاف مارسيلو 3 مباريات بعد تسببه في إصابة مروعة
أوقف اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) المدافع البرازيلي مارسيلو لاعب فلومينينسي ثلاث مباريات بعد تسببه في إصابة خطيرة للوسيانو سانشيز مدافع أرجنتينوس جونيورز في كأس ليبرتادوريس في بوينس أيرس، الأسبوع الماضي.
وسيدفع مارسيلو، البالغ من العمر 35 عاما، غرامة بقيمة 6 آلاف دولار.
وكان مارسيلو يراوغ بالكرة في اتجاه سانشيز قبل أن يمد قدمه ليدهس ساق منافسه ويصيبه بكسر عنيف في مشهد قاسٍ.
وغادر سانشيز الملعب على محفة وقال طبيب فريقه، إنه لم يشاهد مثل هذا الكسر في حياته.
وتعرض مارسيلو لاعب ريال مدريد السابق للطرد وهو يبكي خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1/1 في ذهاب دور الـ16.
وكتب مارسيلو عبر حسابه في موقع "إنستغرام" بعد ساعات من الواقعة "عشت اليوم واحدة من أصعب اللحظات في مسيرتي، أصبت زميلًا لي دون قصد، أتمنى له الشفاء العاجل".
وقضى مارسيلو بالفعل أول مباراة بالعقوبة حين غاب عن فوز فريقه البرازيلي 2/0 في الإياب.