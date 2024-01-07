بعد عودته للتدريبات.. كورتوا يدافع عن قرار اعتذاره عن المشاركة في "يورو 2024"
دافع البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، عن قرار اعتذاره عن عدم المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة "يورو 2024" المقبلة.
وتعرَّض الحارس البلجيكي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في فترة الاستعداد للموسم الحالي.
وعرَض الحارس البالغ من العمر 31 عامًا مقطع فيديو، أمس، لأول تدريب فردي له منذ تعرضه للإصابة مسبقًا.
وكتب كورتوا على حسابه عبر موقع "إكس": "لا يمكن وصف الطاقة التي تشعر بها عندما تنتعل حذاءك وتَجري في الملعب".
وكان كورتوا أعلن غيابه بشكل رسمي عن بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 المقبلة في ألمانيا.
وقال كورتوا في تصريحات نقلها موقع " rtlinfo"، اليوم الأحد: "حتى لو لعبت مباريات مع ريال مدريد نهاية الموسم، هذا لا يعني أنني سأكون جاهزًا بنسبة 100% لليورو، سأشاهد مباريات المنتخب كما أفعل حتى الآن، آمل أن يذهبوا إلى أبعد دور ممكن، لقد كان عام 2018 أكبر فرصة لنا للفوز بلقب حتى الآن، وربما نقترب هذه المرة أكثر".
وأضاف :"سنرى ما يخبئه لنا المستقبل ما زلت أرغب في اللعب لبلجيكا... ولكني لم أعد صغيرًا في السن بل على العكس تمامًا".
وتابع: "الجميع لديه رأي بشأن القرار الذي اتخذته وهذا أمر طبيعي، لكن أعتقد أن الكثير من الناس لم يفهموا وجهة نظري، لم يكن الأمر يتعلق كثيرًا بأزمة شارة القيادة التي حدثت مع لوكاكو وخلال هذا الوقت لم يكن هناك أي نقاش معي، شعرت حينها أنهم لم يعتمدوا عليّ، وربما اتخذت القرار بسرعة كبيرة، ولكنني إنسان لدي مشاعر ولست روبوتًا".
ويتواجد منتخب بلجيكا في المجموعة الخامسة بجوار منتخبات سلوفاكيا ورومانيا وأحد المنتخبات المتأهلة من ملحق التصفيات.