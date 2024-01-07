بعد عودته للتدريبات.. كورتوا يدافع عن قرار اعتذاره عن المشاركة في "يورو 2024"

دافع البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، عن قرار اعتذاره عن عدم المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة "يورو 2024" المقبلة.

وتعرَّض الحارس البلجيكي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في فترة الاستعداد للموسم الحالي.

وعرَض الحارس البالغ من العمر 31 عامًا مقطع فيديو، أمس، لأول تدريب فردي له منذ تعرضه للإصابة مسبقًا.

وكتب كورتوا على حسابه عبر موقع "إكس": "لا يمكن وصف الطاقة التي تشعر بها عندما تنتعل حذاءك وتَجري في الملعب".