مارسيلو ينهار باكيًا بعد تسببه بإصابة خطيرة للاعب لوسيانو سانشيز (فيديو)
دخل مارسيلو، لاعب فريق فلومينينسي البرازيلي، في حالة بكاء شديدة بعد تسببه بإصابة مروعة لمنافسه الأرجنتيني لوسيانو سانشيز، لاعب أرجنتينيوس، خلال مباراة جمعت الفريقين، فجر الأربعاء، في بطولة كأس ليبرتادوريس.
وأوضحت المقاطع المصورة التي تم تداولها من خلال رواد مواقع التواصل الاجتماعي تدخل مارسيلو بطريقة عنيفة على قدم لاعب الفريق الأرجنتيني، حيث خرج الأخير مصابا بكسر في ساق اللاعب، في الدقيقة الـ 56.
وتلقى مارسيلو بطاقة حمراء، وخرج من ملعب المباراة باكيا متأثرا بالإصابة التي تسبب بها للاعب أرجنتينيوس.
ووفقا لما ذكرته التقارير الصحفية، فإن "لوسيانو سانشيز تعرض إلى خلع كامل في الركبة وسيخضع لعملية جراحية ويتراوح وقت التعافي بين 8 و12 شهرًا".
وحرص مارسيلو على الاعتذار لسانشيز، عبر حسابه على منصة "إنستغرام" واصفاً ما فعله بأنه أصعب لحظة في تاريخه على أرضية الملعب، ومؤكدا أنه تسبب في إصابته عن غير قصد، متمنياً له الشفاء العاجل.
وكان لاعب أرجنتينوس، غابرييل أفالوس، أحرز هدف تقدم فريقه في الدقيقة الـ 14 من عمر الشوط الأول، وفي الدقيقة الـ 87 من عمر الشوط الثاني، أحرز لاعب فلومينيسي، صامويل كزافييه، هدف التعادل، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين الفريقين.