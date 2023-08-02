مارسيلو ينهار باكيًا بعد تسببه بإصابة خطيرة للاعب لوسيانو سانشيز (فيديو)

دخل مارسيلو، لاعب فريق فلومينينسي البرازيلي، في حالة بكاء شديدة بعد تسببه بإصابة مروعة لمنافسه الأرجنتيني لوسيانو سانشيز، لاعب أرجنتينيوس، خلال مباراة جمعت الفريقين، فجر الأربعاء، في بطولة كأس ليبرتادوريس.

وأوضحت المقاطع المصورة التي تم تداولها من خلال رواد مواقع التواصل الاجتماعي تدخل مارسيلو بطريقة عنيفة على قدم لاعب الفريق الأرجنتيني، حيث خرج الأخير مصابا بكسر في ساق اللاعب، في الدقيقة الـ 56.