السعودية تستضيف سباق سيارات ليليًا عالميًا جديدًا وعينها على اللقب

تستضيف مدينة جدة السعودية، على مدى يومين، سباقًا عالميًا للسيارات هو الأول من نوعه في المملكة، بينما يطمح سائقها الوحيد المشارك في السباق باللقب أو بمركز متقدم في الترتيب النهائي.

والسباق الذي ينظمه الاتحاد الدولي للسيارات، هو الجولة الختامية والحاسمة لسلسلة "كأس العالم للسيارات السياحية" المعروفة باختصار "دبليو تي سي آر"، وتحتضنه حلبة كورنيش جدة، اليوم السبت، وغدًا الأحد.