رسميًا: الألماني جوزيف زينباور مدربًا لنادي الرجاء المغربي

وقرر نادي الرجاء المغربي إقالة منذر الكبير من منصبه، مؤكدًا في بيان أن المدرب التونسي تغيّب عن مهامه بالفريق لمدة أسبوع دون مبرر، ما اعتبره فسخًا للتعاقد من جانب مدرب منتخب تونس السابق.

وتعاقد نادي الرجاء اليوم الخميس مع المدرب الألماني جوزيف زينباور، لمدة موسمين.

ومن المنتظر أن يأتي المدرب الجديد البالغ من العمر 53 عامًا، بصحبة طاقم تدريبي بالكامل إلى المغرب يساعده في مهمته القادمة.

يُذكر أن جوزيف زينباور سبق له قيادة فرق هامبوغ الألماني، وسانت غالن السويسري، وأورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي.

ويحتل الرجاء، ثاني أكثر أندية المغرب تتويجًا بالدوري، المركز السادس بالمسابقة بفارق 21 نقطة خلف الجيش الملكي المتصدر، و20 نقطة عن الوداد قبل أربع جولات من النهاية.