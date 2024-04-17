رونالدو يرغب في انتقال ثنائي ليفربول ومانشستر سيتي للنصر

أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي رغبته في أن يضم فريقه لاعبين مميزين من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث طالب إدارة النادي بالتعاقد مع الكولومبي لويس دياز من ليفربول ولاعب خط الوسط البرتغالي برناردو سيلفا من مانشستر سيتي وفق ما أوردته تقارير إخبارية إنجليزية.

وبحسب شبكة "سبورتس كيدا" البريطانية، يرغب كريستيانو رونالدو في أن تتعاقد إدارة النصر مع ثنائي الدوري الإنجليزي الممتاز، لويس دياز لاعب ليفربول وبرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي، من أجل دعم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتبدو عملية التعاقد مع الكولومبي لويس دياز، صعبة إذ يرتبط اللاعب بعقد طويل الأمد مع ليفربول يمتد حتى عام 2027. ويعتبر عنصرًا أساسيًا في تشكيلة الريدز، حيث شارك في 44 مباراة عبر جميع المسابقات هذا الموسم، وسجّل 13 هدفًا وقدّم 4 تمريرات حاسمة، لكن رغم ذلك هناك خيارات أخرى في ليفربول؛ إذ يستطيع كل من ديوغو جوتا وكودي غاكبو و داروين نونيز اللعب على الجهة اليسرى.

من جهة أخرى، قالت المصادر ذاتها إن رونالدو يريد أيضا استقدام زميله في منتخب البرتغال برناردو سيلفا الذي خاض معه 65 مباراة بقميص بطل يورو 2016.