تسريب صوتي صادم يكشف إهانة مساعد مدرب مونتيري لميسي

وقال نيكولاس سانشيز مساعد مدرب مونتيري: "ميسي أراد القتال معي، عندما كنت عند باب غرفة خلع الملابس، رأيت ميسي على بعد ثلاثة أمتار من مكاني، اقتربت منه لألتقط صورة، ولكن حراسه أوقفوني، لاحظت أن ميسي غاضب".

وأضاف: "في ذلك الوقت كان الحكام يأتون، وواجههم ميسي وطلب منهم الخروج، وبجانبه مدرب إنتر ميامي، تاتا مارتينو، وكلاهما كانا غاضبين بشدة، وأخبرتهما أنا ومسؤولو الكونكاكاف، أنه إذا فعلنا ذلك فسيطردوننا جميعًا".

ونشر سانشيز مقطع فيديو قدم خلاله اعتذارا لتاتا مارتينو لكنه تجاهل ميسي وقال: "لم أكن أعرف مدرب إنتر، تاتا مارتينو، فقد أشرت إليه بطريقة غير محترمة، وأعتذر عن ذلك، أنا أرجنتيني مثلهم جميعًا وسأدافع دائمًا عن فريقي، وأؤكد تحملي المسؤولية".