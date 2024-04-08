تسريب صوتي صادم يكشف إهانة مساعد مدرب مونتيري لميسي
كشف تسريب صوتي إهانة من مساعد مدرب مونتيري نيكولاس سانشيز للنجم الأرجنتيني خلال مواجهة إنتر ميامي قبل أيام في دوري أبطال الكونكاكاف.
ولم يلعب ميسي نجم إنتر ميامي أمام مونتيري؛ بسبب الإصابة وشاهد فريقه يخسر 1/2، ومن المتوقع أن يشارك قائد الأرجنتين في مباراة الإياب يوم الخميس المقبل.
ويوضح التسريب الصوتي سانشيز يصف ميسي بأنه "قزم ممسوس ذو وجه الشيطان".
كما وصف نيكولاس سانشيز مدرب إنتر ميامي تاتا مارتينو بأنه "دمية فقيرة"، أثناء الحديث عن الأحداث التي وقعت عقب مباراة الفريقين في ذهاب ربع نهائي الكونكاكاف.
وقال نيكولاس سانشيز مساعد مدرب مونتيري: "ميسي أراد القتال معي، عندما كنت عند باب غرفة خلع الملابس، رأيت ميسي على بعد ثلاثة أمتار من مكاني، اقتربت منه لألتقط صورة، ولكن حراسه أوقفوني، لاحظت أن ميسي غاضب".
وأضاف: "في ذلك الوقت كان الحكام يأتون، وواجههم ميسي وطلب منهم الخروج، وبجانبه مدرب إنتر ميامي، تاتا مارتينو، وكلاهما كانا غاضبين بشدة، وأخبرتهما أنا ومسؤولو الكونكاكاف، أنه إذا فعلنا ذلك فسيطردوننا جميعًا".
ونشر سانشيز مقطع فيديو قدم خلاله اعتذارا لتاتا مارتينو لكنه تجاهل ميسي وقال: "لم أكن أعرف مدرب إنتر، تاتا مارتينو، فقد أشرت إليه بطريقة غير محترمة، وأعتذر عن ذلك، أنا أرجنتيني مثلهم جميعًا وسأدافع دائمًا عن فريقي، وأؤكد تحملي المسؤولية".