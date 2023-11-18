تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم غريزمان

وربطت تقارير مؤخرا اللاعب بإمكانية الرحيل إلى الدوري السعودي، وخاصة نادي الهلال، ليكون بديلا للبرازيلي نيمار داسيلفا، الذي أجرى مؤخرا جراحة في الرباط الصليبي.

فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن غريزمان لا يريد الاستماع للعروض التي حصل عليها وكيل أعماله من أجل الخروج من صفوف أتلتيكو مدريد في سوق الانتقالات الصيفي المقبل، حيث يأمل النجم الإسباني في تجديد عقده، كما فعل مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 نقطة.