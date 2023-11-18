تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم غريزمان
كشفت صحيفة "ElNacional" الإسبانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يستهدف ضم أنطوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد.
وقالت الصحيفة، إن مانشستر يونايتد مستعد لمنح غريزمان راتبا يوازي 3 أضعاف ما يتقاضاه مع أتلتيكو مدريد للموافقة على ارتداء قميص الفريق الإنجليزي.
ويمتلك غريزمان شرطًا جزائيًا بقيمة 25 مليون يورو مع أتلتيكو مدريد.
غريزمان يعيش أفضل لحظاته مع أتلتيكو مدريد، الذي لعب معه حتى الآن 356 مباراة، وأحرز 168 هدفاً، بالإضافة إلى قيامه بصناعة 76 هدفاً.
وربطت تقارير مؤخرا اللاعب بإمكانية الرحيل إلى الدوري السعودي، وخاصة نادي الهلال، ليكون بديلا للبرازيلي نيمار داسيلفا، الذي أجرى مؤخرا جراحة في الرباط الصليبي.
فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن غريزمان لا يريد الاستماع للعروض التي حصل عليها وكيل أعماله من أجل الخروج من صفوف أتلتيكو مدريد في سوق الانتقالات الصيفي المقبل، حيث يأمل النجم الإسباني في تجديد عقده، كما فعل مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 نقطة.