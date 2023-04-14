ترتيب الدوري المصري: الزمالك يواصل صحوته ويصعق حرس الحدود بثلاثية
واصل الزمالك صحوته في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمباراة الثانية تواليا ليهزم مضيفه حرس الحدود 3-صفر اليوم الخميس.
وأقيمت المباراة تحت أنظار الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدرب الجديد للزمالك والذي سيحل خلفا للبرتغالي جيزوالدو فيريرا حيث تابعها من المدرجات.
تقدم الزمالك بهدف في الدقيقة 14 عن طريق ناصر منسي الذي استغل عرضية أرسلها إبراهيما نداي وأخطأ مدافع حرس الحدود في إبعاد الكرة ليخطفها منسي بتسديدة داخل شباك الحارس أحمد السعدني.
وضاعف المدافع حسام عبد المجيد النتيجة للزمالك في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بضربة رأس على يسار حارس الحدود.
وعزز المغربي أحمد بلحاج النتيجة بتسجيل الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني بعد أن تلقى تمريرة داخل منطقة جزاء الحدود ليسدد الكرة على يسار الحارس.ورفع الزمالك رصيده بهذا الفوز إلى 39 نقطة محافظا على المركز الرابع فيما تجمد رصيد الحدود عند 16 نقطة في المركز الأخير.
ويتصدر فيوتشر المسابقة برصيد 48 نقطة من 23 مباراة متقدما بفارق نقطة واحدة عن الأهلي الذي يملك 47 نقطة من 19 مباراة فقط.
ورفع الزمالك رصيده بهذا الفوز إلى 39 نقطة محافظا على المركز الرابع فيما تجمد رصيد الحدود عند 16 نقطة في المركز الأخير.
ويتصدر فيوتشر المسابقة برصيد 48 نقطة من 23 مباراة متقدما بفارق نقطة واحدة عن الأهلي الذي يملك 47 نقطة من 19 مباراة فقط.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: