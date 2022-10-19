بيكيه سيكون مضطرًا لارتدائه.. قميص برشلونة يحمل إعلانا لشاكيرا على غرار "البومة"

يبدو أن أزمة انفصال جيرارد بيكيه مدافع برشلونة عن صديقته السابقة المطربة الشهيرة شاكيرا لا تزال تثير اهتمام الجميع سواء داخل أو خارج إسبانيا، حيث سيرتدي النادي الكتالوني إعلانا لشاكيرا على قميصه نظرا لرعاية شركة "سبوتيفاي" للنادي الكتالوني.

وأكدت المغنية الكولومبية شاكيرا ومدافع نادي برشلونة بيكيه في بيان خلال يونيو/حزيران الماضي انفصالهما بعد ارتباط دام 12 عاما وأسفر عن طفلين ميلان وساشا.

وجاء في البيان الذي أصدراه عبر وكالة العلاقات العامة التي تتولى شؤونهما "يؤسفنا تأكيد أننا سنفترق، من أجل مصلحة طفلينا، اللذين يمثلان أهم أولوياتنا، نطلب منكم احترام خصوصيتهما".

كانت شاكيرا (45 عاما) وبيكيه (35 عاما) معا منذ عام 2010 ولديهما طفلان. والتقيا قبل وقت قصير من بطولة كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، عندما ظهر بيكيه في فيديو أغنية شاكيرا "واكا واكا (ذيس تايم فور أفريكا)" التي كانت الأغنية الرسمية للبطولة.

ووفقا لموسيس لورنز مراسل شبكة ESPN في برشلونة الآن يمكن للدولي الإسباني السباق والمغنية الكولومبية ببدء فصل جديد من خلافاتهما، لأن النادي حسم اتفاقية تقضي بارتداء الفريق إعلانا لشاكيرا على القميص على غرار الإعلان الذي استخدموه يوم الأحد الماضي لمغني الراب الكندي دريك في الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

وفي هذه الأثناء، أصبحت شاكيرا على وشك إصدار أغنيتها الجديدة، "Monotonia" ، وهي أغنية يبدو أن كلماتها تستند إلى أحداث حقيقية لأنها تقول أشياء مثل: "لم يكن خطأك أو خطئي، لقد كان خطأ الرتابة".

ولم يذكر موسيس لورنز بالتفصيل أي مباراة في الليغا سيتم استخدام شعار شاكيرا فيها على قميص برشلونة، على الرغم من أنه من المتوقع حدوث ذلك طوال هذا الموسم، لقد بدأ بالفعل عبر شبكات التواصل الاجتماعي تعميم شكل الشعار واسم المغنية الكولومبية الشهير.

وتم تخليد اللحظة في مقطع فيديو انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي، وحينها يمكن رؤية بيكيه وهو يمشي ويقوم بتمارين الإحماء، لكن أكثر ما كان مضحكًا بالنسبة للجماهير هو أنه في مرحلة ما، يبدو أن حركات بيكيه تتماشى مع إيقاع أغنية شاكيرا التي سيتم سماعها في الإستاد قبل المباراة.

ومن الجدير بالذكر أن أغنية شاكيرا سيتم سماعها في "كامب نو" نظرا لأن شركة سبوتيفاي السويدية الراعي الرئيسي للنادي الكتالوني، ومن الطبيعي أن تتم إذاعة بعض الأغاني لمطربين كبار مثل شاكيرا في أرجاء الملعب.

ويظهر إعلان سبوتيفاي على الجزء الأمامي من قمصان فريقي الرجال والسيدات لأربعة مواسم اعتبارا من 2022-2023، كما أصبحت الشركة أول من يرعى إستاد النادي.

وارتبط بيكيه بعلاقة جديدة كانت سببا في انفصاله عن المطربة الكولومبية الشهيرة، حيث ارتبط بموظفة علاقات عامة في شركته "كوزموس" قبل انفصاله عن أم أولاده.