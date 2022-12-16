مباراة المغرب وكرواتيا.. وليد الركراكي: كانت لدينا ضربة جزاء أمام فرنسا ونشعر بالفخر بعد إنجاز كأس العالم

قال وليد الركراكي مدرب المغرب اليوم الجمعة إن فريقه كان يستحق الحصول على ضربة جزاء أمام فرنسا في نصف النهائي.

وأوضح الركراكي أن المغرب لم يتأهل للمباراة النهائية لكأس العالم 2022 لكن اللاعبين والجمهور يمكنهم الشعور بالفخر لأن المنتخب سيغادر قطر بعد خوض 7 مباريات في البطولة وهو أول منتخب إفريقي يحقق هذا الإنجاز.

وانتهت مسيرة أسود الأطلس في النهائيات بالخسارة 0/2 أمام فرنسا حاملة اللقب في قبل النهائي لكن الفريق العربي رغم ذلك لا تزال أمامه فرصة لمغادرة الدولة المضيفة مرفوع الرأس عندما يواجه نظيره الكرواتي في مباراة المركز الثالث غدا السبت.