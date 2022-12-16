مباراة المغرب وكرواتيا.. وليد الركراكي: كانت لدينا ضربة جزاء أمام فرنسا ونشعر بالفخر بعد إنجاز كأس العالم
قال وليد الركراكي مدرب المغرب اليوم الجمعة إن فريقه كان يستحق الحصول على ضربة جزاء أمام فرنسا في نصف النهائي.
وأوضح الركراكي أن المغرب لم يتأهل للمباراة النهائية لكأس العالم 2022 لكن اللاعبين والجمهور يمكنهم الشعور بالفخر لأن المنتخب سيغادر قطر بعد خوض 7 مباريات في البطولة وهو أول منتخب إفريقي يحقق هذا الإنجاز.
وانتهت مسيرة أسود الأطلس في النهائيات بالخسارة 0/2 أمام فرنسا حاملة اللقب في قبل النهائي لكن الفريق العربي رغم ذلك لا تزال أمامه فرصة لمغادرة الدولة المضيفة مرفوع الرأس عندما يواجه نظيره الكرواتي في مباراة المركز الثالث غدا السبت.
وأكد الركراكي أنه لن يدخل تغييرات كثيرة على تشكيلة فريقه خوفا من الإخلال بتوازن الفريق لكنه أوضح أن المواجهة صعبة ومعقدة بالنسبة لطرفيها بعد الخسارة في دور نصف النهائي.
وقال الركراكي: "أدرك أهمية الحصول على المركز الثالث.. لكني أفهم أننا لم نصعد للمباراة النهائية التي كنا نود أن نكون طرفا فيها وليس اللعب غدا".
وأضاف المدرب: "لكني أبلغت لاعبي فريقي أن هذه ستكون مباراتنا السابعة في كأس العالم، لو قلت لأي مشجع مغربي إننا سنخوض مباراتنا السابعة في 17 ديسمبر فإنه سيشعر بالفخر".
وتابع: "منتخب المغرب خاض ست مباريات في كأس العالم في 20 عاما والآن لعبنا ست مباريات خلال شهر واحد، هذا إنجاز فريد، كما لو أننا شاركنا في كأس العالم مرتين أو حتى أكثر من ذلك، هذا رائع من وجهة نظر عملية".
وأشاد الركراكي بمنتخب كرواتيا قائلا إنه فريق كبير رغم أنه لم يرشح لتكرار إنجازه في نسخة 2018 عندما حصل على المركز الثاني في روسيا.
وتبخرت آمال كرواتيا في بلوغ النهائي في قطر بعد الخسارة في نصف النهائي أمام الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي.
وأردف الركراكي قوله: "كنا نعرف أن كرواتيا ستكون واحدة من أقوى الفرق في البطولة. بعد المباراة الأولى (التي انتهت بالتعادل السلبي بين المغرب وكرواتيا) أدركنا قوة الأداء".
وعن المواجهة المقبلة قال الركراكي: "في المباراة الأولى بين الفريقين كان هناك الكثير من التردد.. وسيحرص كل فريق على تحقيق الفوز (غدا السبت) وستكون مباراة كبيرة".
وربما تكون مباراة الغد آخر مباراة دولية لمودريتش مع فريق بلاده بينما أشاد الركراكي بنجم ريال مدريد المتألق رغم بلوغه 37 عاما.
وقال المدرب المغربي عن ذلك: "لا أعرف إن كانت هذه المباراة الأخيرة لمودريتش أم لا، هو مقاتل قوي وسيرغب في إنهاء المسيرة بطريقة رائعة وهذا ما يجب أن يثير قلقنا".
وختم: "أرفع القبعة احتراما لمودريتش، يقدم أداء استثنائيا وعمره 37 عاما، لقد فاز بجائزة الكرة الذهبية وأنا أدرك تماما جدارته بذلك".