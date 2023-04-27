مصر والجزائر تتنافسان على استضافة كأس أمم افريقيا 2027

أمم أفريقيا 2024

ومن المقرر أن تستضيف كوت ديفوار كأس أمم أفريقيا 2024.

وتقرر أن تقام المباراة الافتتاحية يوم الـ13 من يناير 2024، على أن تقام المباراة النهائية يوم الـ11 من فبراير.

ويشارك في النسخة الـ34 من كأس الأمم الأفريقية 24 منتخبًا، وقد ضمنت 4 منتخبات التأهل للمسابقة، وهي: السنغال (حامل اللقب)، الجزائر، المغرب، وجنوب أفريقيا.

ومنتخب مصر هو البطل التاريخي لكأس أمم أفريقيا ونال اللقب 7 مرات آخرها عام 2010، في حين نال منتخب الكاميرون اللقب 5 مرات، مقابل 4 لغانا، و3 لنيجيريا، ولقبين لكل من الجزائر وساحل العاج وجمهورية الكونغو.