مصر والجزائر تتنافسان على استضافة كأس أمم افريقيا 2027
كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الدول التي ترشحت لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2027.
ووفقًا لبيان الكاف فإن 6 دول تقدمت بملفات لاستضافة كأس أمم أفريقيا 2027 بينها مصر والجزائر.
والدول التي قدمت ملفاتها لاستضافة أمم أفريقيا 2027 هي: مصر، والجزائر، وبوتسوانا، وكينيا، وأوغندا، وتنزانيا (عرض مشترك).
أمم أفريقيا 2024
ومن المقرر أن تستضيف كوت ديفوار كأس أمم أفريقيا 2024.
وتقرر أن تقام المباراة الافتتاحية يوم الـ13 من يناير 2024، على أن تقام المباراة النهائية يوم الـ11 من فبراير.
ويشارك في النسخة الـ34 من كأس الأمم الأفريقية 24 منتخبًا، وقد ضمنت 4 منتخبات التأهل للمسابقة، وهي: السنغال (حامل اللقب)، الجزائر، المغرب، وجنوب أفريقيا.
ومنتخب مصر هو البطل التاريخي لكأس أمم أفريقيا ونال اللقب 7 مرات آخرها عام 2010، في حين نال منتخب الكاميرون اللقب 5 مرات، مقابل 4 لغانا، و3 لنيجيريا، ولقبين لكل من الجزائر وساحل العاج وجمهورية الكونغو.