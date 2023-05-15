برشلونة يُسقط إسبانيول ويُتوج بطلًا للدوري الإسباني

تُوج نادي برشلونة بلقب الدوري الإسباني للمرة 27 في تاريخه، بعدما فاز 4-1 على إسبانيول، اليوم الأحد.

وقبل 4 جولات على نهاية المسابقة، أصبح رصيد برشلونة 85 نقطة من 34 مباراة وبفارق 14 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وهو فارق لا يمكن تعويضه.