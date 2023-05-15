برشلونة يُسقط إسبانيول ويُتوج بطلًا للدوري الإسباني
تُوج نادي برشلونة بلقب الدوري الإسباني للمرة 27 في تاريخه، بعدما فاز 4-1 على إسبانيول، اليوم الأحد.
وقبل 4 جولات على نهاية المسابقة، أصبح رصيد برشلونة 85 نقطة من 34 مباراة وبفارق 14 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وهو فارق لا يمكن تعويضه.
وكان برشلونة الطرف الأفضل بوضوح أمام جاره المتواضع صاحب المركز قبل الأخير، وافتتح التسجيل بواسطة ليفاندوفسكي.
وأضاف أليخاندرو بالدي، الذي صنع الهدف الأول لزميله ليفاندوفسكي، الهدف الثاني بعد تمريرة بيدري في الدقيقة 20.
وعزز ليفاندوفسكي تقدم برشلونة قبل الاستراحة بخمس دقائق بعد تمريرة متقنة من رافينيا.
وأحرز المدافع جول كوندي الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 53، لكن خابي بوادو قلّص الفارق لإسبانيول في الدقيقة 73، ثم أضاف زميله خوسيلو الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع.
ورفع برشلونة رصيده إلى 85 نقطة مبتعدا بصدارة الترتيب بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني قبل نهاية الموسم بـ 4 جولات، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 31 نقطة في موقف حرج بالمركز التاسع عشر.
وبهذا بات في خزائن برشلونة 27 لقب على مستوى الدوري الإسباني، كثاني أكثر المتوجين بعد ريال مدريد صاحب الرقم القياسي بـ 35 لقبا