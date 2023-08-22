بشكتاش يحسم أمره بشأن مفاوضات تاليسكا وسيرجو راموس (شاهد)
أعلن فريق بشكتاش التركي، فشل مفاوضاته رسميًّا مع الثنائي أندرسون تاليسكا، لاعب نادي النصر السعودي، والإسباني سيرجيو راموس.
وأصدر نادي بشكتاش بيانًا اليوم الثلاثاء، قال فيه إنه دخل في مفاوضات مع تاليسكا، في الأسابيع الماضية، إلا أن الجانب المادي حال دون إتمام الصفقة.
وأشار النادي التركي في بيانه إلى أن الأمر نفسه تكرر مع سيرجيو راموس، والأمور المادية منعت إكمال الصفقة.
وقال النادي التركي في بيانه:" تداول العديد من وسائل الإعلام في الفترة الماضية أخبار ارتباط النادي بأندرسون تاليسكا والمدافع الإسباني سيرجيو راموس، وكانا بالفعل مدرجين في جدول أعمال الانتقالات".
وأضاف: "تم التواصل بكل من تاليسكا وناديه وأيضًا سيرجيو راموس، ونوضح أنه تم إنهاء المفاوضات بسبب عدم الاتفاق في الجوانب المادية".
يذكر أن نادي النصر السعودي أعلن في أبريل الماضي تجديد عقد مهاجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا لثلاث سنوات قادمة، ليستمر في صفوف العالمي حتى عام 2026.
وانتقل تاليسكا للعالمي في صيف 2021 قادمًا من غوانغجو ايفرغراند، بعقد مدته 3 سنوات.
وعلى الجانب الآخر ما زال المدافع راموس يبحث عن ناد بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.