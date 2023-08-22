بشكتاش يحسم أمره بشأن مفاوضات تاليسكا وسيرجو راموس (شاهد)

وأصدر نادي بشكتاش بيانًا اليوم الثلاثاء، قال فيه إنه دخل في مفاوضات مع تاليسكا، في الأسابيع الماضية، إلا أن الجانب المادي حال دون إتمام الصفقة.

وأشار النادي التركي في بيانه إلى أن الأمر نفسه تكرر مع سيرجيو راموس، والأمور المادية منعت إكمال الصفقة.

وقال النادي التركي في بيانه:" تداول العديد من وسائل الإعلام في الفترة الماضية أخبار ارتباط النادي بأندرسون تاليسكا والمدافع الإسباني سيرجيو راموس، وكانا بالفعل مدرجين في جدول أعمال الانتقالات".

وأضاف: "تم التواصل بكل من تاليسكا وناديه وأيضًا سيرجيو راموس، ونوضح أنه تم إنهاء المفاوضات بسبب عدم الاتفاق في الجوانب المادية".