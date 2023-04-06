ترتيب الدوري المصري: الأهلي يصعق المحلة ويطير بالصدارة
واصل الأهلي ابتعاده بصدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد أن فاز على ضيفه غزل المحلة 3-صفر اليوم الأربعاء.
تقدم الأهلي بهدف عكسي عن طريق مصطفى العش مدافع غزل المحلة الذي أراد إبعاد الكرة التي سددها علي معلول من ركلة حرة فسكنت الشباك.
وضاعف معلول النتيجة في الدقيقة 58 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد أن أبعد مدافع المحلة الكرة من عرضية حسين الشحات بيده داخل المنطقة.
وأكمل البديل محمد شريف ثلاثية الأهلي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني بعد أن استغل كرة مرتدة من يد الحارس أحمد ميهوب وأعاد الكرة داخل الشباك.
ورفع الأهلي رصيده إلى 47 نقطة من 19 مباراة بفارق 5 نقاط عن فيوتشر أقرب منافسيه الذي لعب 21 مباراة.
وتوقف رصيد غزل المحلة عند 30 نقطة من 23 مباراة في المركز الثامن.
بيراميدز يفقد نقطتين بالتعادل أمام "المقاولون العرب"
وفقد بيراميدز نقطتين جديدتين بالتعادل السلبي مع مضيفه "المقاولون العرب".
وسيطر بيراميدز على مجريات الشوط الأول، وكان الأفضل هجوميًا وفاعلية على مرمى "المقاولون العرب" صاحب الأرض، ولاحت له 5 محاولات مقابل محاولة هجومية واحدة لـ"المقاولون العرب".
وأهدر مصطفى فتحي ركلة جزاء لبيراميدز في الدقيقة 32 بعد أن سدد الكرة أعلى العارضة.
وواصل بيراميدز سيطرته في الشوط الثاني ولاحت له فرصتان تصدى لهما حارس "المقاولون العرب".
ورفع بيراميدز رصيده إلى 40 نقطة من 22 مباراة في المركز الثالث، بينما رفع "المقاولون العرب" رصيده إلى 34 نقطة، وتقدم للمركز الخامس ليزيح الزمالك حامل اللقب للمركز السادس.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: