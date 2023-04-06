ترتيب الدوري المصري: الأهلي يصعق المحلة ويطير بالصدارة

تقدم الأهلي بهدف عكسي عن طريق مصطفى العش مدافع غزل المحلة الذي أراد إبعاد الكرة التي سددها علي معلول من ركلة حرة فسكنت الشباك.

وضاعف معلول النتيجة في الدقيقة 58 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد أن أبعد مدافع المحلة الكرة من عرضية حسين الشحات بيده داخل المنطقة.

وأكمل البديل محمد شريف ثلاثية الأهلي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني بعد أن استغل كرة مرتدة من يد الحارس أحمد ميهوب وأعاد الكرة داخل الشباك.

ورفع الأهلي رصيده إلى 47 نقطة من 19 مباراة بفارق 5 نقاط عن فيوتشر أقرب منافسيه الذي لعب 21 مباراة.

وتوقف رصيد غزل المحلة عند 30 نقطة من 23 مباراة في المركز الثامن.