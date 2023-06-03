الوداد يعلن غياب عبدالله حيمود أمام الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا
أعلن الوداد البيضاوي المغربي، اليوم السبت، غياب لاعبه عبدالله حيمود، عن مواجهة الأهلي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي تقام غدًا الأحد.
وكشف أنيس شاكو طبيب الوداد، أن عبدالله حيمود خضع لعملية جراحية في القاهرة؛ بعد تعرضه لالتهاب حاد في الزائدة الدودية، وقال إنه حاليًا في فترة نقاهة.
ويحل الوداد ضيفًا على الأهلي، غدًا الأحد، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة، على أن تقام مباراة الإياب يوم الأحد المقبل في المغرب.
غياب محمد الشناوي
وكانت تقارير إعلامية كشفت أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، استبعد الحارس محمد الشناوي من القائمة التي ستواجه الوداد، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وغاب محمد الشناوي عن مباريات الأهلي خلال الفترة الأخيرة؛ بسبب معاناته من إصابة عضلية لحقت به قبل مواجهة الترجي التونسي في دوري الأبطال، وفضل الجهاز الفني استبعاده؛ لعدم تجدد الإصابة والاستعداد بشكل أفضل لمباراة الإياب.
ومن المفترض أن يعتمد كولر على، علي لطفي أو مصطفى شوبير كبديل لمحمد الشناوي، في مباراة الوداد المرتقبة.