الوداد يعلن غياب عبدالله حيمود أمام الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعلن الوداد البيضاوي المغربي، اليوم السبت، غياب لاعبه عبدالله حيمود، عن مواجهة الأهلي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي تقام غدًا الأحد.

وكشف أنيس شاكو طبيب الوداد، أن عبدالله حيمود خضع لعملية جراحية في القاهرة؛ بعد تعرضه لالتهاب حاد في الزائدة الدودية، وقال إنه حاليًا في فترة نقاهة.

ويحل الوداد ضيفًا على الأهلي، غدًا الأحد، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة، على أن تقام مباراة الإياب يوم الأحد المقبل في المغرب.