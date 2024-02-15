رونالدو يقود النصر للفوز على الفيحاء بدوري أبطال آسيا

وسيطر النصر فريق المدرب لويس كاسترو على المباراة منذ بدايتها لكن الحارس فلاديمير ستويكوفيتش حافظ على شباكه ببراعة.

وأهدر البرتغالي رونالدو فرصة خطيرة في كل شوط قبل أن يسجل هدف الفوز في الدقيقة 81 بعدما تبادل الكرة مع مارسيلو بروزوفيتش ويطلق تسديدة ساقطة من فوق الحارس ستويكوفيتش.