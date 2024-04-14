لحظات مرعبة لسقوط مدافع روما وإلغاء المباراة (فيديو)
أطلق الحكم لوكا بايريتو صافرة نهاية مباراة روما مع أودينيزي قبل نهاية الوقت الأصلي في الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي، اليوم الأحد.
وقرر بايريتو إلغاء المباراة بعد سقوط إيفان نديكا مدافع روما.
وانهار نديكا مدافع روما على أرض الملعب في الدقيقة 71 وأنقذه الأطباء وأخرجوه من الملعب على نقالة.
وتم إيقاف المباراة لمدة دقيقتين للاطمئنان على حالة اللاعب الذي ما زال واعيا.
وبعد ذلك طلب مدرب روما دانييلي دي روسي واللاعبون وطاقم الفريق عدم استئناف المباراة حتى وصول أنباء مؤكدة تفيد بأن نديكا خرج من مرحلة الخطر.
ومنح الحكم الجميع بضع دقائق للذهاب إلى غرفة خلع الملابس للتحقق من حالة اللاعب، قبل أن يتم إيقاف المباراة مؤقتًا.
وعندما عاد نديكا إلى الملعب، تحدث دي روسي مع الحكم بايريتو وغابرييل تشيوفي مدرب أودينيزي.
ومن غير المعروف على وجه التحديد ماذا دار بين دي روسي وتشيوفي، لكن دي روسي أعطى انطباعًا بعدم رغبته في مواصلة المباراة.
وبعد ذلك أعلن الحكم بايريتو إيقاف المباراة رسميًا، حيث كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1/1.
وتقدم روبرتو بيرييرا لأودينيزي في الدقيقة 23، قبل أن يتعادل روميلو لوكاكو لروما في الدقيقة 64.
وبحسب ما نقلته شبكة "dazn"، فإن نديكا خضع لفحوصات في غرفة خلع الملابس ومن الممكن أن تكون علامة على إصابته بنوبة قلبية.
ومع ذلك، سيتم بلورة التشخيص في المستشفى.
وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" فإن المباراة سيتم استكمالها في وقت لاحق تحدده رابطة الدوري الإيطالي هذا الأسبوع.