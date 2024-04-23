من الأفضل أن يشارك كلاعب بديل.. أسطورة ليفربول يهاجم محمد صلاح

أكد أسطورة فريق ليفربول الإنجليزي جيمي كاراغر أن المدرب يورغن كلوب اختار القرار الأصوب عندما أبعد النجم محمد صلاح عن قائمة الفريق الأساسية في مباراة فولهام الأحد والتي كسبها الفريق (3 ـ 1) مشيرا إلى أن صلاح يعاني من تراجع المستوى بشكل واضح في الفترة الأخيرة.

وقال كاراغر الذي حمل قميص فريق ليفربول في 737 مباراة كثاني أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ النادي، إن "ليفربول يحتاج إلى عناصر جديدة وربما كان يفكر كلوب بأن صلاح سيقدم الإضافة عندما يدخل كلاعب بديل أفضل من كونه يبدأ المباراة."

وبدأ محمد صلاح مباراة فريقه ليفربول وفولهام الأحد من على مقاعد البدلاء قبل دخوله بديلا لزميله الكولومبي لويس دياز في آخر 17 دقيقة.