أهداف محمد صلاح في مباراة رينجرز ضد ليفربول (فيديو)

وكان الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول قد صرح بأنه يأمل في استعادة المهاجم المصري براعته التهديفية قريبًا بعد بداية بطيئة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يرتقِ صلاح، الذي سجل 23 هدفًا في الدوري في الموسم الماضي ليتقاسم جائزة هداف المسابقة مع الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين، إلى مستواه في الموسم الماضي حتى الآن وأحرز هدفين فقط بالدوري.

وأوضح كلوب أن قلة أهداف النجم المصري لا تتعلق بغياب الرغبة، مضيفًا أنه ليس من العدل مقارنته بمهاجم مانشستر سيتي إرلينغ هالاند الذي أحرز هدفه 15 بالدوري هذا الموسم يوم السبت الماضي.

ويواجه ليفربول، صاحب المركز العاشر بعشر نقاط من 8 مباريات، أسوأ بداية لموسم منذ أن تولى المدير الفني الألماني المسؤولية قبل 7 سنوات.

ويستضيف ليفربول منافسه مانشستر سيتي، الأحد المقبل، وهو ما لا يمهله وقتًا كافيًا لترتيب الأوراق خاصة بعد إصابة الكولومبي لويس دياز وغيابه عن المباريات إلى ما بعد كأس العالم.

وكان تراجع مستوى صلاح غير واضح بالمقارنة بما حققه الموسم الماضي فضلًا عن أنه بات اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ ليفربول عندما وقع، في يوليو/تموز، عقدًا جديدًا لمدة 3 سنوات أنهى شهورًا من عدم اليقين والاتهامات بأن صلاح كان يغازل ريال مدريد.

وتوقع كلوب أنه مع خلو صلاح من أي إلهاء، فإن ليفربول سيحصد المكافآت، للأسف، استمر المهاجم، الذي انخفض مستواه في النصف الثاني من الموسم الماضي.