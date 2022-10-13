أهداف محمد صلاح في مباراة رينجرز ضد ليفربول (فيديو)
يبدو أن قلة أهداف النجم المصري محمد صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز لا يقابلها ذلك في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل "هاتريك" في مرمى رينجرز الأسكتلندي ليصبح الهداف التاريخي للأندية الإنجليزية في المسابقة القارية.
وتفوق النجم البالغ من العمر 30 عامًا على الإيفواري ديديه دروغبا مهاجم تشيلسي السابق والأرجنتيني سيرغيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي السابق.
كما أن إحصائيات "سكواكا" قالت إن هاتريك صلاح الأسرع في تاريخ دوري أبطال أوروبا، إذ إنه جاء في غضون 6 دقائق و12 ثانية فقط بين الدقيقتين 75 و82 من المباراة التي أقيمت في إسكتلندا ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الأولى في فوز ليفربول 7-1 على مضيفه.
وكان الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول قد صرح بأنه يأمل في استعادة المهاجم المصري براعته التهديفية قريبًا بعد بداية بطيئة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ولم يرتقِ صلاح، الذي سجل 23 هدفًا في الدوري في الموسم الماضي ليتقاسم جائزة هداف المسابقة مع الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين، إلى مستواه في الموسم الماضي حتى الآن وأحرز هدفين فقط بالدوري.
وأوضح كلوب أن قلة أهداف النجم المصري لا تتعلق بغياب الرغبة، مضيفًا أنه ليس من العدل مقارنته بمهاجم مانشستر سيتي إرلينغ هالاند الذي أحرز هدفه 15 بالدوري هذا الموسم يوم السبت الماضي.
ويواجه ليفربول، صاحب المركز العاشر بعشر نقاط من 8 مباريات، أسوأ بداية لموسم منذ أن تولى المدير الفني الألماني المسؤولية قبل 7 سنوات.
ويستضيف ليفربول منافسه مانشستر سيتي، الأحد المقبل، وهو ما لا يمهله وقتًا كافيًا لترتيب الأوراق خاصة بعد إصابة الكولومبي لويس دياز وغيابه عن المباريات إلى ما بعد كأس العالم.
وكان تراجع مستوى صلاح غير واضح بالمقارنة بما حققه الموسم الماضي فضلًا عن أنه بات اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ ليفربول عندما وقع، في يوليو/تموز، عقدًا جديدًا لمدة 3 سنوات أنهى شهورًا من عدم اليقين والاتهامات بأن صلاح كان يغازل ريال مدريد.
وتوقع كلوب أنه مع خلو صلاح من أي إلهاء، فإن ليفربول سيحصد المكافآت، للأسف، استمر المهاجم، الذي انخفض مستواه في النصف الثاني من الموسم الماضي.