رياض محرز يثير جدلًا بتغريدة الاحتفال بالتعادل

وبعد ساعات من المباراة نشر محرز عبر حسابه على منصة "X" صورًا له من المباراة، وكتب "+1" في إشارة إلى حصول الفريق على نقطة.

وأثارت هذه التغريدة غضب الكثير من مشجعي الأهلي، خاصة أن المباراة انتهت على التعادل على أرض الفريق.

لكن بعد ساعات قليلة حذف رياض محرز التغريدة من حسابه على منصة "X".