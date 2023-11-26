رياض محرز يثير جدلًا بتغريدة الاحتفال بالتعادل
أثار النجم الجزائري رياض محرز جدلاً بعد تغريدة احتفاله بالتعادل السلبي مع الشباب في الدوري السعودي، أمس السبت.
وفشل لاعبو الفريقين في التسجيل على مدار شوطي المباراة ليحصد كل فريق نقطة وحيدة على مدينة الأميرعبدالله الفيصل الرياضية.
وبعد ساعات من المباراة نشر محرز عبر حسابه على منصة "X" صورًا له من المباراة، وكتب "+1" في إشارة إلى حصول الفريق على نقطة.
وأثارت هذه التغريدة غضب الكثير من مشجعي الأهلي، خاصة أن المباراة انتهت على التعادل على أرض الفريق.
لكن بعد ساعات قليلة حذف رياض محرز التغريدة من حسابه على منصة "X".
وكتب ريان عبر منصة "X": "تغريدة مستفزة من محرز، على إيش شايف نفسه على دورينا؟ أتمنى طرده للهلال بدل ميشيل".
أما تركي الغامدي فكتب: "تغريدة محرز أخذت رواجًا كبيرًا، لو ننظر للأمر كلاعب كبير فإنه من المفترض أن هدفه هو الفوز دائمًا، ولو ننظر للأمر كقمة فإن الأهلي بجدة لم يحقق الفوز على الشباب خلال آخر 5 سنين".
وغرد مجيد: "لاعب كبير مثل محرز ينزل تغريدة زي كذا عيب والله، حتى لو حذفها، تفرح بتعادل!".
ويتأخر الأهلي بفارق 11 نقطة عن الهلال المتصدر، حيث يملك الزعيم 38 نقطة مقابل 27 للأهلي في المركز الثالث.
وفي 14 مباراة في الدوري السعودي فاز الأهلي 8 مرات، وتعادل 3 مرات، وخسر 3 مرات.
ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع أبها، والرائد والفيحاء، والحزح والخليج، في الجولات الخمس المقبلة من الدوري السعودي.