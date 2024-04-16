ميسي يروّج لخط الأزياء الخاص بحارسه الشخصي (صور)

حرص الثلاثي ليونيل ميسي، وسيرجيو بوسكيتس، ولويس سواريز، نجوم إنتر ميامي، على مساندة ياسين تشويكو، الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني، ودعمه بعد إطلاق خط الأزياء الخاص به.

وكان الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني قد جذب الانتباه نحوه خلال مباريات سابقة للاعب في أمريكا، نظرًا لسرعته في الركض وتمكّنه من إبعاد أي مشجع خلال لحظات.

ونشر ياسين تشويكو صورًا عبر حسابه الشخصي على منصة "إنستغرام" تظهر ميسي، وبوسكيتس، وسواريز، وهم يرتدون القمصان الخاصة بخط الأزياء الذي أطلقه تحت اسمه "voclainclothing"، وعلق على الصور، قائلاً: العائلة".