ميسي يروّج لخط الأزياء الخاص بحارسه الشخصي (صور)
حرص الثلاثي ليونيل ميسي، وسيرجيو بوسكيتس، ولويس سواريز، نجوم إنتر ميامي، على مساندة ياسين تشويكو، الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني، ودعمه بعد إطلاق خط الأزياء الخاص به.
وكان الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني قد جذب الانتباه نحوه خلال مباريات سابقة للاعب في أمريكا، نظرًا لسرعته في الركض وتمكّنه من إبعاد أي مشجع خلال لحظات.
ونشر ياسين تشويكو صورًا عبر حسابه الشخصي على منصة "إنستغرام" تظهر ميسي، وبوسكيتس، وسواريز، وهم يرتدون القمصان الخاصة بخط الأزياء الذي أطلقه تحت اسمه "voclainclothing"، وعلق على الصور، قائلاً: العائلة".
وقال ياسين في منشور آخر: "العيش بحي فقير في باريس، وبدء حياة جديدة في ميامي، منحاني أفضل ما في العالم، أناقة باريس وألوان ميامي النابضة بالحياة، منحاني هذا المزيج لإنشاء علامتي التجارية الخاصة للأزياء، voclainclothing".
وياسين تشويكو اختاره الإنجليزي ديفيد بيكهام أحد ملاك إنتر ميامي، شخصيًا لمرافقة ميسي وعائلته خلال فترة تواجده بالولايات المتحدة.
يعد تشويكو متخصصًا في الفنون القتالية، خاصة الملاكمة والتايكوندو، حيث سبق أن شارك في بعض بطولات الملاكمة.
ويمتلك تشويكو أكثر من 100 ألف متابع عبر صفحته على موقع "إنستغرام"، حيث ينشر في الغالب مقاطع فيديو عن تدريباته في الملاكمة والفنون القتالية.
تجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين تشويكو وميسي لا تقتصر على أرض الملعب فقط، حيث إن ياسين يقوم بمرافقة ميسي بداية من حافلة الفريق إلى غرفة خلع الملابس إلى الانتظار عند مدخل حافلة النادي لضمان المرور الآمن للنجم الأرجنتيني.
وقاد ميسي فريقه للفوز على كانساس، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الدوري الأمريكي، بتسجيله هدف وبتمريراته الحاسمة، التي ساهمت في فوز فريقه خارج أرضه بثلاثية مقابل هدفين.
وبات النجم الأرجنتيني أول لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي، يسجل 5 أهداف، ويقدم 5 تمريرات حاسمة على الأقل، فى أول 5 لقاءات له بالموسم.
ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 15 نقطة من 9 مباريات (4 انتصارات و3 تعادلات وخسارتان)، ليتصدر ترتيب الدوري الأمريكي.