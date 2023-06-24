الجيش الملكي يتوج بلقب الدوري المغربي بسيناريو مثير في الوقت الضائع
تُوج نادي الجيش الملكي بلقب دوري المحترفين المغربي لكرة القدم لأول مرة منذ 2008، بعد نهاية مثيرة في اليوم الأخير للموسم.
واحتاج الجيش الملكي إلى ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع نفذها رضا سليم ليفوز على مضيفه اتحاد طنجة 3-2، بينما كان التعادل سيهدي اللقب للوداد للمرة الثالثة على التوالي.
تقدم للجيش الملكي من ضربة جزاء في الدقيقة الـ7 انبرى لها رضا سليم بنجاح.
وعادت تقنية “الفار” لإعادة كفتيْ المباراة إلى التكافؤ باحتساب ضربة جزاء ثانية في المباراة، لكن هذه المرة لصالح اتحاد طنجة، وانبرى لها سفيان المودن بنجاح في الدقيقة الـ18.
وبعد مرور 3 دقائق على انطلاق الشوط الثاني نجح الجيش الملكي في تسجيل الهدف الثاني بعد جهد فردي لرضا سليم في الجهة اليمنى وتوغله في منطقة الجزاء قبل أن يهدي كرة لأحمد حمودان، الذي أودع الكرة في الشباك الفارغة
وباغت اتحاد طنجة نظيره الجيش الملكي بهدف رائع في الدقيقة الـ75 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء
وبهذه النتيجة كان اللقب في طريقه إلى نادي الوداد، ولكن في سيناريو درامي احتسب حكم المباراة ضربة جزاء للجيش الملكي، تصدى لها رضا سليم وأودعها الشباك، ليُهدي فريقه لقبًا تاريخيًا.
على الجانب الآخر حقق الوداد المغربي الفوز على نظيره المغرب الفاسي بهدفين نظيفين خلال، ولكنه لم يكن كافيًا لتتويج الوداد باللقب.
وأنهى الجيش الملكي الموسم برصيد 67 نقطة مقابل 66 للوداد الذي تعرض لصدمة أخرى بعد خسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي المصري.
وتوج الجيش الملكي بدرع الدوري للمرة الأولى منذ آخر تتويج العام 2008، كما أن لقب الموسم الحالي يعد الأول للفريق منذ تطبيق نظام الاحتراف العام 2011.
ورفع الجيش الملكي رصيده إلى 13 لقبًا، متقدمًا عن الرجاء الرياضي صاحب الـ12 لقبًا، وبفارق 9 ألقاب عن الوداد الرياضي، المتصدر بـ22 لقبًا.