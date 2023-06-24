الجيش الملكي يتوج بلقب الدوري المغربي بسيناريو مثير في الوقت الضائع

تقدم للجيش الملكي من ضربة جزاء في الدقيقة الـ7 انبرى لها رضا سليم بنجاح.

وعادت تقنية “الفار” لإعادة كفتيْ المباراة إلى التكافؤ باحتساب ضربة جزاء ثانية في المباراة، لكن هذه المرة لصالح اتحاد طنجة، وانبرى لها سفيان المودن بنجاح في الدقيقة الـ18.

وبعد مرور 3 دقائق على انطلاق الشوط الثاني نجح الجيش الملكي في تسجيل الهدف الثاني بعد جهد فردي لرضا سليم في الجهة اليمنى وتوغله في منطقة الجزاء قبل أن يهدي كرة لأحمد حمودان، الذي أودع الكرة في الشباك الفارغة

وباغت اتحاد طنجة نظيره الجيش الملكي بهدف رائع في الدقيقة الـ75 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء

وبهذه النتيجة كان اللقب في طريقه إلى نادي الوداد، ولكن في سيناريو درامي احتسب حكم المباراة ضربة جزاء للجيش الملكي، تصدى لها رضا سليم وأودعها الشباك، ليُهدي فريقه لقبًا تاريخيًا.