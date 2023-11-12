ترتيب الدوري الإيطالي: إمبولي يكبد نابولي الخسارة الثالثة (فيديو)
الخسارة جمدت رصيد نابولي عند 21 نقطة من 12 مباراة في المركز الرابع مؤقتا.
ألحق إمبولي الخسارة الثالثة بمنافسه نابولي في الدوري الإيطالي هذا الموسم بعدما تغلب عليه 1/0 اليوم الأحد في الجولة الـ12 من الكالتشيو.
وجاء الهدف الوحيد في المباراة بتوقيع فيكتور كوفالينكو في الدقيقة 90+1.
وكان نابولي قد خسر مرتين قبل هذه الخسارة وكانتا أمام لاتسيو وفيورنتينا.
وجمدت الخسارة رصيد نابولي عند 21 نقطة من 12 مباراة في المركز الرابع مؤقتا.
وفاز نابولي 6 مرات وتعادل 3 مرات وخسر 3 مرات في 12 مباراة في الدوري الإيطالي الموسم الحالي علما أنه خسر 4 مرات في 38 مباراة الموسم الماضي عندما نال اللقب.
وفي دوري أبطال أوروبا يحتل نابولي المركز الثاني في المجموعة الثالثة وحصد 7 نقاط من 4 مباريات.
وبعد فترة التوقف الدولي سيلعب نابولي مع أتلانتا في الدوري الإيطالي ثم مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا ثم يواجه إنتر ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي.