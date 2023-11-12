ترتيب الدوري الإيطالي: إمبولي يكبد نابولي الخسارة الثالثة (فيديو)

ألحق إمبولي الخسارة الثالثة بمنافسه نابولي في الدوري الإيطالي هذا الموسم بعدما تغلب عليه 1/0 اليوم الأحد في الجولة الـ12 من الكالتشيو.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة بتوقيع فيكتور كوفالينكو في الدقيقة 90+1.

وكان نابولي قد خسر مرتين قبل هذه الخسارة وكانتا أمام لاتسيو وفيورنتينا.