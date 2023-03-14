النصر يصعق أبها ويصعد لنصف نهائي كأس خادم الحرمين (فيديو)

وتقدم النصر مباشرة بعد تنفيذ ركلة البداية، إذ انطلق سلطان الغنام ومرر للنجعي الذي سدد بقدمه اليسرى من مدى قريب.

وكاد أبها أن يتعادل بعدها بدقيقة بعدما استغل صالح العمري خطأ المدافع عبد الإله العمري في تمرير الكرة وسبق الحارس نواف العقيدي وسدد الكرة من فوقه، لكن ألفارو جونزاليس أبعد الكرة من على خط المرمى.

ووضع النصر قدما في قبل نهائي البطولة، التي حققها آخر مرة عام 1990، بحلول الدقيقة 21 بعدما أرسل جيسلان كونان تمريرة عرضية حولها عبد الله الخيبري بقدمه اليسرى في الشباك.

وأنهى أندريس تريمانيس حكم اللقاء الشوط الأول أثناء هجمة مرتدة من منتصف الملعب كان يقودها كريستيانو رونالدو، ما أشعل غضب النجم البرتغالي الذي سدد الكرة بقوة واعترض على القرار ليتلقى بطاقة صفراء.

وأجهز النصر على ضيفه بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني، بعدما سجل محمد خليل مران الهدف الثالث، الذي سيطر على الكرة قبل ديفيز إيباسي حارس أبها ووضعها في المرمى.

وكاد علي الحسن أن يضيف الهدف الرابع من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، لكن العارضة تعاطفت مع الفريق الزائر في الدقيقة 67.

وقلص عبد الفتاح آدم الفارق بعدها بدقيقتين من متابعة لتسديدة سعد السلولي.