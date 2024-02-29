ترتيب الدوري المصري: عمر جابر يخطف فوزًا قاتلا للزمالك من الداخلية
سجل البديل عمر جابر هدفا قرب النهاية ليقود الزمالك للفوز 1-صفر على ضيفه الداخلية اليوم الخميس في ختام مباريات الجولة 14 للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وتلقى جابر تمريرة رائعة من نبيل عماد (دونغا) في الدقيقة 83 ليسيطر على الكرة ويسددها في الزاوية اليمنى العليا لمرمى محمد مجدي حارس الداخلية.
ورفع الزمالك رصيده إلى 15 نقطة من 10 مباريات وتقدم للمركز 11.
بينما توقف رصيد الداخلية عند ثماني نقاط من 13 مباراة في المركز 17 وقبل الأخير ضمن الثلاثي المهدد بالهبوط.
وفي مباراة أخرى تعادل سموحة مع ضيفه مودرن فيوتشر بهدف لكل منهما ليرفع سموحة رصيده إلى 19 نقطة من 13 مباراة ويتقدم للمركز السابع بينما رفع فيوتشر رصيده إلى 15 نقطة من 11 مباراة في المركز 12.
ويتصدر إنبي المسابقة برصيد 26 نقطة من 14 مباراة يليه المصري برصيد 23 نقطة من 12 مباراة.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: