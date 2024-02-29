ترتيب الدوري المصري: عمر جابر يخطف فوزًا قاتلا للزمالك من الداخلية

وتلقى جابر تمريرة رائعة من نبيل عماد (دونغا) في الدقيقة 83 ليسيطر على الكرة ويسددها في الزاوية اليمنى العليا لمرمى محمد مجدي حارس الداخلية.

ورفع الزمالك رصيده إلى 15 نقطة من 10 مباريات وتقدم للمركز 11.

بينما توقف رصيد الداخلية عند ثماني نقاط من 13 مباراة في المركز 17 وقبل الأخير ضمن الثلاثي المهدد بالهبوط.