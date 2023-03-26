المغربية خديجة المرضي أول أفريقية تحرز ذهبية بطولة العالم للملاكمة
خديجة تفوقت بنتيجة 4-1 على منافستها القازاخستانية.
أصبحت المغربية خديجة المرضي أول أفريقية تحرز ذهبية بطولة العالم للملاكمة بعد فوزها على القازاخستانية لازات كونجيباييفا في نهائي وزن فوق 81 كيلوجرامًا اليوم الأحد.
وتفوقت خديجة بنتيجة 4-1 على منافستها القازاخستانية.
وكانت الملاكمة البالغ من العمر 32 عامًا انتصرت على كونجيباييفا خلال سلسلة الحزام الذهبي في مراكش الشهر الماضي.
وسبق أن نالت خديجة برونزية بطولة العالم 2019 ثم الفضية في العام الماضي في تركيا.
ونالت كل من الروسية ديانا بياتاك، وأينور رضاييفا، ملاكمة أذربيجان الميدالية البرونزية.