المغربية خديجة المرضي أول أفريقية تحرز ذهبية بطولة العالم للملاكمة

وتفوقت خديجة بنتيجة 4-1 على منافستها القازاخستانية.

وكانت الملاكمة البالغ من العمر 32 عامًا انتصرت على كونجيباييفا خلال سلسلة الحزام الذهبي في مراكش الشهر الماضي.

وسبق أن نالت خديجة برونزية بطولة العالم 2019 ثم الفضية في العام الماضي في تركيا.

ونالت كل من الروسية ديانا بياتاك، وأينور رضاييفا، ملاكمة أذربيجان الميدالية البرونزية.